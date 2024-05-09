Не сырник и не чизкейк: какой вкусный пляцок можно приготовить с домашним творогом

Домашний творог — замечательный ингредиент для выпечки. Попробуйте приготовить этот маковник — вам понравится.

Пирог будет не только вкусным, но и красивым. Ведь тесто там выкладывается в шахматном порядке.

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Творожный маковник

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 6

– 1 килограмм творога;– 5 яиц;– 200 граммов сахара;– 200 миллилитров сливок;– 16 граммов ванильного сахара;– 40 граммов кукурузного крахмала.– 400 граммов мака;– 80 граммов меда;– 80 граммов сахара;– 80 граммов сушеной клюквы;– 40 граммов грецких орехов;– 2 чайные ложки миндального экстракта;– 1 чайная ложка корицы;– 1 столовая ложка масла;– 70 граммов цукатов;– 2 яйца.– 1 стакан сахарной пудры;– 3 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

Творог, сливки, яйца, сахар, ванильный сахар взбейте блендером или миксером до однородности. Добавьте крахмал и взбейте еще раз. Залейте мак кипятком и накройте миску крышкой. Когда остынет, слейте воду и дважды перемелите в блендере или на мясорубке. Нарежьте орехи, добавьте их к маку и хорошо перемешайте. Растопите масло и также влейте его в миску с маком. Остальные ингредиенты, кроме яиц, тоже добавьте к маковой массе и хорошо перемешайте. Взбейте яйца миксером или венчиком. Влейте их в маковую массу и хорошо перемешайте. Форму, выстеленную пергаментом, смажьте маслом и посыпьте мукой. Выкладывайте поочередно ложкой маковую и творожную массу, чтобы заполнить все дно. Выстелите следующий слой, накрывая мак сыром и наоборот. Немного покрутите форму, чтобы масса утрамбовалась. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов и выпекайте 1 час 20 минут. Выключите духовку и приоткройте дверцу. Еще 30 минут не вынимайте маковник из духовки. Для помадки растворите сахар в лимонном соку. Намажьте ею охлажденный маковник.