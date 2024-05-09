Не сырник и не чизкейк: какой вкусный пляцок можно приготовить с домашним творогом
9 мая 2024, 19:35Читати новину українською
Источник:Shuba
Домашний творог — замечательный ингредиент для выпечки. Попробуйте приготовить этот маковник — вам понравится.
Пирог будет не только вкусным, но и красивым. Ведь тесто там выкладывается в шахматном порядке.
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Творожный маковник
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм творога;
– 5 яиц;
– 200 граммов сахара;
– 200 миллилитров сливок;
– 16 граммов ванильного сахара;
– 40 граммов кукурузного крахмала.
Для маковой массы:
– 400 граммов мака;
– 80 граммов меда;
– 80 граммов сахара;
– 80 граммов сушеной клюквы;
– 40 граммов грецких орехов;
– 2 чайные ложки миндального экстракта;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 столовая ложка масла;
– 70 граммов цукатов;
– 2 яйца.
Для помадки:
– 1 стакан сахарной пудры;
– 3 столовые ложки лимонного сока.
Приготовление:
- Творог, сливки, яйца, сахар, ванильный сахар взбейте блендером или миксером до однородности. Добавьте крахмал и взбейте еще раз.
- Залейте мак кипятком и накройте миску крышкой. Когда остынет, слейте воду и дважды перемелите в блендере или на мясорубке.
- Нарежьте орехи, добавьте их к маку и хорошо перемешайте. Растопите масло и также влейте его в миску с маком. Остальные ингредиенты, кроме яиц, тоже добавьте к маковой массе и хорошо перемешайте.
- Взбейте яйца миксером или венчиком. Влейте их в маковую массу и хорошо перемешайте.
- Форму, выстеленную пергаментом, смажьте маслом и посыпьте мукой. Выкладывайте поочередно ложкой маковую и творожную массу, чтобы заполнить все дно. Выстелите следующий слой, накрывая мак сыром и наоборот. Немного покрутите форму, чтобы масса утрамбовалась.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов и выпекайте 1 час 20 минут. Выключите духовку и приоткройте дверцу. Еще 30 минут не вынимайте маковник из духовки.
- Для помадки растворите сахар в лимонном соку. Намажьте ею охлажденный маковник.