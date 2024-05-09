Пляцок буде не лише смачним, а й гарним. Адже тісто там викладається у шаховому порядку.

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Сирний маківник

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для сирної маси:

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 5 яєць;

– 200 грамів цукру;

– 200 мілілітрів вершків;

– 16 грамів ванільного цукру;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю.

Для макової маси:

– 400 грамів маку;

– 80 грамів меду;

– 80 грамів цукру;

– 80 грамів сушеної журавлини;

– 40 грамів волоських горіхів;

– 2 чайні ложки мигдалевого екстракту;

– 1 чайна ложка кориці;

– 1 столова ложка масла;

– 70 грамів цукатів;

– 2 яйця.

Для помадки:

– 1 склянка цукрової пудри;

– 3 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

Сир, вершки, яйця, цукор, ванільний цукор збийте блендером або міксером до однорідності. Додайте крохмаль та збийте ще раз. Залийте мак окропом та накрийте миску кришкою. Коли охолоне, злийте воду та двічі перемеліть у блендері або на м'ясорубці. Наріжте горіхи, додайте їх до маку і добре перемішайте. Розтопіть масло і також влийте його в миску з маком. Решту інгредієнтів, крім яєць, теж додайте до макової маси та добре перемішайте. Збийте яйця міксером або вінчиком. Влийте їх у макову масу та добре перемішайте. Форму, вистелену пергаментом, змастіть олією та посипте борошно. Викладайте почергово ложкою макову і сирну масу, щоб заповнити все дно. Вистеліть наступний шар, накриваючи мак сиром і навпаки. Трохи покрутіть форму, щоб маса втрамбувалася. Поставте форму в розігріту до 180 градусів і випікайте 1 годину 20 хвилин. Вимкніть духовку та прочиніть дверцята. Ще 30 хвилин не виймайте маківник із духовки. Для помадки розчиніть цукор у лимонному соку. Намастіть нею охолоджений маківник.

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