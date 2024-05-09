Пляцок буде не лише смачним, а й гарним. Адже тісто там викладається у шаховому порядку.
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Сирний маківник
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Сир, вершки, яйця, цукор, ванільний цукор збийте блендером або міксером до однорідності. Додайте крохмаль та збийте ще раз.
- Залийте мак окропом та накрийте миску кришкою. Коли охолоне, злийте воду та двічі перемеліть у блендері або на м'ясорубці.
- Наріжте горіхи, додайте їх до маку і добре перемішайте. Розтопіть масло і також влийте його в миску з маком. Решту інгредієнтів, крім яєць, теж додайте до макової маси та добре перемішайте.
- Збийте яйця міксером або вінчиком. Влийте їх у макову масу та добре перемішайте.
- Форму, вистелену пергаментом, змастіть олією та посипте борошно. Викладайте почергово ложкою макову і сирну масу, щоб заповнити все дно. Вистеліть наступний шар, накриваючи мак сиром і навпаки. Трохи покрутіть форму, щоб маса втрамбувалася.
- Поставте форму в розігріту до 180 градусів і випікайте 1 годину 20 хвилин. Вимкніть духовку та прочиніть дверцята. Ще 30 хвилин не виймайте маківник із духовки.
- Для помадки розчиніть цукор у лимонному соку. Намастіть нею охолоджений маківник.