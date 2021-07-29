Хорошо известен факт, что культура приготовления блюд на гриле в США широко распространена. Любимое мясо – стейки с различными маринадами и соусами.
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Время: 30 минут + 1 час
Порций: 6
Нежный и сочный / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 6 стейков по 180 грамм
- 200 миллилитров белого вина
- 100 грамм сливочного масла
- соль, смесь перцев
Для маринада:
- 2 больших апельсина
- 2 столовые ложки горчицы в зернах
- 50 миллилитров оливкового масла
Приготовление:
- Вымойте апельсины и высушите. Потрите цедру и выжмите сок, смешайте с маслом, солью и горчицей.
- Натрите мясо со всех сторон смесью из перца и соли. Залейте его маринадом и оставьте на 1 час.
- В глубокую сковороду влейте вино, выварите половину из него. Маринад из стейков влейте в сковороду и дайте закипеть.
- Нарежьте холодное сливочное масло небольшими кубиками. Снимите сковороду с плиты. Постоянно помешивая добавьте к соусу масло, пока оно не растворится. Добавьте еще специи по вкусу и храните соус теплым.
- Пожарте стейки на гриле до любимой степени готовности. Выложите стейки на доску, накройте фольгой и дайте им "отдохнуть" 5 минут.
- Нарежьте стейки тонкими полосками поперек волокон и полейте ароматным соусом.