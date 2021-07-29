Добре відомий факт, що культура приготування страв на грилі в США широко розповсюджена. Улюблене м'ясо – стейки із різноманітними маринадами та соусами.

Цікаво Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

Час: 30 хвилин + 1 година
Порцій: 6

Ніжний та соковитий / Фото Unsplash

Інгредієнти:

Приготування:

  1. Вимийте апельсини та висушіть. Потріть цедру та вичавте сік, змішайте з олією, сіллю та гірчицею.
  2. Натріть м'ясо із всіх сторін сумішшю із перцю та солі. Залийте його маринадом і залишіть на 1 годину.
  3. У глибоку пательню влийте вино, виваріть половину з нього. Маринад зі стейків влийте у пательню та дайте закипіти.
  4. Наріжте холодне вершкове масло невеликими кубиками. Зніміть пательню з плити. Постійно помішуючи додайте до соусу масло, поки воно не розчиниться. Додайте ще спеції до смаку та зберігайте соус теплим.
  5. Пожарте стейки на грилі до улюбленого ступеня готовності. Викладіть стейки на дошку, накрийте фольгою і дайте їм "відпочити" 5 хвилин.
  6. Наріжте стейки тонкими смужками поперек волокон та полийте запашним соусом.