Добре відомий факт, що культура приготування страв на грилі в США широко розповсюджена. Улюблене м'ясо – стейки із різноманітними маринадами та соусами.
Цікаво Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч
Час: 30 хвилин + 1 година
Порцій: 6
Ніжний та соковитий / Фото Unsplash
Інгредієнти:
Приготування:
- Вимийте апельсини та висушіть. Потріть цедру та вичавте сік, змішайте з олією, сіллю та гірчицею.
- Натріть м'ясо із всіх сторін сумішшю із перцю та солі. Залийте його маринадом і залишіть на 1 годину.
- У глибоку пательню влийте вино, виваріть половину з нього. Маринад зі стейків влийте у пательню та дайте закипіти.
- Наріжте холодне вершкове масло невеликими кубиками. Зніміть пательню з плити. Постійно помішуючи додайте до соусу масло, поки воно не розчиниться. Додайте ще спеції до смаку та зберігайте соус теплим.
- Пожарте стейки на грилі до улюбленого ступеня готовності. Викладіть стейки на дошку, накрийте фольгою і дайте їм "відпочити" 5 хвилин.
- Наріжте стейки тонкими смужками поперек волокон та полийте запашним соусом.