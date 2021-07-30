Довольно часто мы преуменьшаем свои кухонные навыки, а зря. Кулинария может стать отличным способом художественного самовыражения.

Интересно Мариновать нельзя покупать: что лучше – купить уже подготовлено мясо или замариновать самому

Пользователи группы Culinary Plating поделились фото своих кулинарных шедевров. Блюда настолько совершенны, что трудно поверить в отсутствие звание "шеф-повар" у их создателей. Вашему вниманию созданные дома шедевры, которые легко могли бы претендовать на "блюдо дня" в любом ресторане.

Яблочно-кокосовый шар будто нарисована​ / Фото Boredpanda

Запеченная в вине груша в сочетании с белым шоколадом и фундуком​ / Фото Boredpanda

Изысканный десерт с манго и маракуи​ / Фото Boredpanda

Масала выглядит как настоящее произведение искусства​ / Фото Boredpanda

Совершенная эстетика чизкейк​а / Фото Boredpanda

Неймовиний карамельный Наполеон​ / Фото Boredpanda

Совершенные морские гребешки​ / Фото Boredpanda