Довольно часто мы преуменьшаем свои кухонные навыки, а зря. Кулинария может стать отличным способом художественного самовыражения.
Интересно Мариновать нельзя покупать: что лучше – купить уже подготовлено мясо или замариновать самому
Пользователи группы Culinary Plating поделились фото своих кулинарных шедевров. Блюда настолько совершенны, что трудно поверить в отсутствие звание "шеф-повар" у их создателей. Вашему вниманию созданные дома шедевры, которые легко могли бы претендовать на "блюдо дня" в любом ресторане.
Яблочно-кокосовый шар будто нарисована / Фото Boredpanda
Запеченная в вине груша в сочетании с белым шоколадом и фундуком / Фото Boredpanda
Изысканный десерт с манго и маракуи / Фото Boredpanda
Масала выглядит как настоящее произведение искусства / Фото Boredpanda
Совершенная эстетика чизкейка / Фото Boredpanda
Неймовиний карамельный Наполеон / Фото Boredpanda
Совершенные морские гребешки / Фото Boredpanda