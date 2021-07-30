Доволі часто ми применшуємо свої кухонні навики, а дарма. Кулінарія може стати чудовим способом мистецького самовираження.
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Користувачі групи Culinary Plating поділилися фото своїх кулінарних шедеврів. Страви настільки досконалі, що важко повірити у відсутність звання "шеф-кухар" у їхніх творців. До вашої уваги створені вдома шедеври, які легко могли б претендувати на "страву дня" у будь-якому ресторані.
Яблучно-кокосова куля неначе намальована / Фото Boredpanda
Запечена у вині груша у поєднанні з білим шоколадом та фундуком / Фото Boredpanda
Вишуканий десерт з манго та маракуйї / Фото Boredpanda
Масала виглядає як справжній витвір мистецтва / Фото Boredpanda
Досконала естетика чізкейка / Фото Boredpanda
Неймовіний карамельний Наполеон / Фото Boredpanda
Досконалі морські гребінці / Фото Boredpanda