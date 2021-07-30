Доволі часто ми применшуємо свої кухонні навики, а дарма. Кулінарія може стати чудовим способом мистецького самовираження.

Цікаво Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

Користувачі групи Culinary Plating поділилися фото своїх кулінарних шедеврів. Страви настільки досконалі, що важко повірити у відсутність звання "шеф-кухар" у їхніх творців. До вашої уваги створені вдома шедеври, які легко могли б претендувати на "страву дня" у будь-якому ресторані.

Яблучно-кокосова куля неначе намальована / Фото Boredpanda

Запечена у вині груша у поєднанні з білим шоколадом та фундуком / Фото Boredpanda

Вишуканий десерт з манго та маракуйї / Фото Boredpanda

Масала виглядає як справжній витвір мистецтва / Фото Boredpanda

Досконала естетика чізкейка / Фото Boredpanda

Неймовіний карамельний Наполеон / Фото Boredpanda

Досконалі морські гребінці / Фото Boredpanda