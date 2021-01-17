К нежирному диетическому мясу относят курятину, телятину, индейку и кролика. О пользе нежирного мяса и как его выбрать, чтобы приобрести свежее – читайте в материале Smachno News.

Хотя с каждым днем на планете увеличивается количество людей, которые отказываются от мяса в своем рационе, убеждая себя, что растительный белок сможет заменить им животный, на самом деле это не так. SmachnoNews подготовил для вас несколько фактов о пользе нежирного мяса для человеческого организма.

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В мясе содержится много животного белка, который является главным структурным элементом тканей нашего организма. Кроме белка, в мясе содержатся витамины и полезные минералы, такие как железо, фосфор, аминокислоты, калий и другие.

Свежее мясо

В нежирном мясе курицы, индейки, кролика, говядине почти нет жиров, холестерина – они не вредят нашему организму, а точнее сердцу, сосудам.

При частом употреблении в пищу нежирного мяса белок помогает заживать сломанным костям, а благодаря мясному коллагену должным образом функционируют суставы и сосуды.

Сравнение нежирного мяса

Считают, что телятина хорошее диетическое мясо, которое можно употреблять без ограничений. Тем не менее это не совсем так. В вареном мясе телятины много полезных витаминов и микроэлементов, которые отлично восстанавливают организм после травм, ожогов и болезней, но есть и ограничения в употреблении телятины.

В телятине содержится много веществ, которые способствуют образованию мочевой кислоты, что приводит к нарушению обмена веществ.

А вот куриное мясо, в отличие от телятины, можно употреблять каждый день. Его диетические свойства аналогичны телятине, они легко усваиваются организмом и не имеют противопоказаний.

Куриное филе чрезвычайно низкокалорийное, поэтому его советуют употреблять людям с лишним весом, спортсменам и детям. Курица богата на полезные витамины и микроэлементы: РР, А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, Н. Также в куриной грудке высокое содержание калия, серы, фтора, кальция, магния, натрия, фосфора, хлора, йода, железа, цинка, меди, марганца и кобальта.

Куриное мясо

Самой диетической и полезной будет приготовленная курятина на пару или отваренная до готовности.

Также очень полезно употреблять в рационе мясо индейки, хоть по цене оно будет намного дороже курятины. Нежирное мясо индейки содержит много витаминов, богатое кальцием, железом, серой, марганцем и помогает усваивать организму кальций, который поступает из других продуктов.

Благодаря частому употреблению индейки вы обезопасите себя от остеопороза, остеохондроза и проблем с сосудами.

Мясо кролика тоже диетическое и нежирное, некоторые диетологи даже считают его полезнее мяса птицы, но здесь важно, чтобы он был домашним.

Благодаря легкоусвояемому белку в мясе кролика человек способен быстрее выздоравливать, оно дарит силы ослабленному организму и не вызывает аллергических реакций.

Какое именно мясо подходит для вашего ежедневного рациона – выбирать только вам, но предварительно обратите внимание на состояние вашего здоровья и возможные противопоказания.

Как правильно выбрать мясо

Выбирая мясо сначала обратите внимание на его качество, не стесняйтесь попросить у продавца документы и сертификаты на продукцию или на рынке или в магазине. Запах – следующий важный фактор при выборе свежего и полезного мяса. Ярко выраженный мясной запах, без затхлости или гниения и химических ароматов – вот, что нужно выбирать. Отсутствие слизи. Упругость мяса – осторожно ткните пальцем мясо, у свежего куска вмятина довольно быстро разгладится.

По цене, наиболее доступное для нашего кошелька куриное мясо да и приготовить из него можно что угодно, чего не скажешь о других видах м'яса.