До нежирного дієтичного м'яса відносять курятину, телятину, індичку та кролика. Про користь нежирного м'яса та як його обрати, щоб придбати свіже – читайте у матеріалі Smachno News.

Хоч з кожним днем на планеті збільшується кількість людей, котрі відмовляються від м'яса у своєму раціоні, переконуючи себе, що рослинний білок зможе замінити їм тваринний, насправді це не так. SmachnoNews підготував для вас декілька фактів про користь нежирного м'яса для людського організму.

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У м'ясі міститься багато тваринного білка, який є головним структурним елементом тканин нашого організму. Окрім білка, у м'ясі містяться вітаміни та корисні мінерали, такі як залізо, фосфор, амінокислоти, калій та інші.

Свіже м'ясо

У нежирному м'ясі курки, індички, кролика, яловичині майже не має жирів, холестерину – вони не шкодять нашому організму, а точніше серцю, судинам.

При частому вживанні в їжу нежирного м'яса білок допомагає гоїтися зламаним кісткам, а завдяки м'ясному колагену належним чином функціонують суглоби та судини.

Порівняння нежирного м'яса

Вважають, що телятина хороше дієтичне м'ясо, яке можна вживати без обмежень. Проте, це не зовсім так. У вареному м'ясі телятини багато корисних вітамінів та мікроелементів, що відмінно відновлюють організм після травм, опіків та хвороб, але є й обмеження у вживанні телятини.

У телятині міститься багато речовин, які сприяють утворенню сечової кислоти, що призводить до порушення обміну речовин.

А от куряче м'ясо, на відміну від телятини, можна вживати кожного дня. Його дієтичні властивості аналогічні телятині, вони легко засвоюють організмом та не мають протипоказань.

Куряче філе надзвичайно низькокалорійне, тому його радять вживати людям із зайвою вагою, спортсменам та дітям. Курка багата на корисні вітаміни та мікроелементи: РР, А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, Н. Також у курячій грудці високий вміст калію, сірки, фтору, кальцію, магнію, натрію, фосфору, хлору, йоду, заліза, цинку, міді, марганцю й кобальту.

Куряче м'ясо

Найдієтичнішою та найкориснішою буде приготована курятина на пару або відварена до готовності.

Також дуже корисно вживати в раціоні м'ясо індички, хоч за ціною воно буде набагато дорожчим за курятину. Нежирне м'ясо індички містить багато вітамінів, багате кальцієм, залізом, сіркою, марганцем та допомагає засвоювати організму кальцій, який надходить з інших продуктів.

Завдяки частому вживанню індички ви убезпечите себе від остеопорозу, остеохондрозу та проблем з судинами.

М'ясо кролика теж дієтичне та нежирне, деякі дієтологи навіть вважають його кориснішим за м'ясо птиці, але тут важливо, щоб він був домашнім.

Завдяки легкозасвоюваному білку у м'ясі кролика людина здатна швидше одужувати, воно дарує сили ослабленому організму та не викликає алергічних реакцій.

Яке саме м'ясо підходить для вашого щоденного раціону – обирати тільки вам, але попередньо зверніть увагу на стан вашого здоров'я та можливі протипоказання.

Як правильно вибрати м'ясо

Обираючи м'ясо спершу чергу зверніть увагу на його якість, не соромтеся попросити у продавця документи та сертифікати на продукцію чи це на ринку, чи в магазині. Запах – наступний важливий чинник при виборі свіжого та корисного м'яса. Яскраво виражений м'ясний запах, без затхлості або гниття та хімічних ароматів – ось, що потрібно обирати. Відсутність слизу. Пружність м'яса – обережно ткніть пальцем м'ясо, у свіжого шматка вм'ятина досить швидко розгладиться.

За ціною, найбільш доступне для нашого гаманця куряче м'ясо та й приготувати з нього можна що завгодно, чого не скажеш про інші види м'яса.