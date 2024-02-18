Манну крупу отримують із пшениці. Вона дуже ніжна на смак і легкозасвоювана. Її приготування не складне і не вимагає багатогодинної роботи на кухні.

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Правильно зварена крупа гладка і кремоподібної консистенції. Щоб крупа вдалася і мала оксамитову консистенцію, варто скористатися кількома хитрощами.

Як правильно варити манку

Манна каша, зварена на молоці або воді, повинна бути однорідною і без грудочок, які зіпсують страву.

Манна крупа стане гладкою і кремовою, якщо її промити під холодною водою перед приготуванням. Найкраще варити манку в невеликій каструлі з товстим дном. Це дозволить уникнути прилипання каші під час варіння. Каструля має бути достатньо великою, щоб молоко або вода не википали.

Чудовий сніданок / Фото pixabay

Ще один важливий елемент – засипання манки в холодну воду або молоко. Крупа звариться разом з рідиною, що попередить утворення грудок. Неапетитні грудочки обов’язково з’являться, якщо дрібну кашу залити гарячим молоком або водою. Її потрібно всипати повільно і інтенсивно помішувати протягом усього часу варіння.

Що додати до манки

У манку можна додати свіжі або сушені фрукти або подрібнені горіхи. В кінці варіння помістіть у каструлю одну столову ложку вершкового масла або підсилити її смак. До цієї каші також пасують мелена кориця, кардамон або ванільний цукор.

Манна каша смачна не тільки зі звичним молоком або водою. ЇЇ можна приготувати його з напою на рослинній основі. Манна каша з кокосовим молоком чудово смакує. Цю версію можуть їсти вегани, які уникають продуктів тваринного походження.

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