Нежность, которая тает во рту: шопский салат с курицей гриль

26 июля 2021 , 10:10
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Источник:

How To Make Dinner

Летняя жара не слишком способствует большому аппетиту, поэтому что может быть лучше, чем вкусный и сочный салат. Нежное сочетание курятины, хрустящих огурцов и салата обогатит любой обеденный стол.

Шопский салат с курицей-гриль – это сочетание доступных ингредиентов с минимальными затратами времени. Этот нежный, но сытный салат может стать отличным обедом или ужином.

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Рецепт шопского салата

Время: 35 минут
Порций: 2

Вкусный и питательный салат / Фото How To Make Dinner

Ингредиенты:

  • половина курицы-гриль;
  • 2 штуки красных перцев;
  • 4 средних малосольных огурцов;
  • 300 граммов помидоров черри;
  • 1 красная луковица;
  • 100 граммов брынзы;
  • 2-3 столовых ложки лимонного сока
  • 5 столовых ложек оливкового масла;
  • по вкусу соль, черный перец.

Приготовление:

  1. Духовку с грилем разогреть до максимума. Перец порежьте пополам, удалите сердцевину, жарьте маслом и положите на решетку, запекайте до готовности. Переложите перец в миску, затяните пищевой пленкой и оставьте на 10 минут.
  2. Разделите курицу-гриль на небольшие куски.
  3. Нарежьте лук мелкими кольцами, перец и огурцы соломкой, помидоры черри разделите пополам. Брынзу разделите на крупные кубики.
  4. Овощи положите в большую миску и соедините с курицей и брынзой.
  5. Взбейте лимонный сок с маслом, солью и перцем. Заправьте полученной смесью салат и подавайте к столу.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська