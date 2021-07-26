Нежность, которая тает во рту: шопский салат с курицей гриль
26 июля 2021 , 10:10Читати новину українською
Источник:How To Make Dinner
Летняя жара не слишком способствует большому аппетиту, поэтому что может быть лучше, чем вкусный и сочный салат. Нежное сочетание курятины, хрустящих огурцов и салата обогатит любой обеденный стол.
Шопский салат с курицей-гриль – это сочетание доступных ингредиентов с минимальными затратами времени. Этот нежный, но сытный салат может стать отличным обедом или ужином.
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Рецепт шопского салата
Время: 35 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
- половина курицы-гриль;
- 2 штуки красных перцев;
- 4 средних малосольных огурцов;
- 300 граммов помидоров черри;
- 1 красная луковица;
- 100 граммов брынзы;
- 2-3 столовых ложки лимонного сока
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- по вкусу соль, черный перец.
Приготовление:
- Духовку с грилем разогреть до максимума. Перец порежьте пополам, удалите сердцевину, жарьте маслом и положите на решетку, запекайте до готовности. Переложите перец в миску, затяните пищевой пленкой и оставьте на 10 минут.
- Разделите курицу-гриль на небольшие куски.
- Нарежьте лук мелкими кольцами, перец и огурцы соломкой, помидоры черри разделите пополам. Брынзу разделите на крупные кубики.
- Овощи положите в большую миску и соедините с курицей и брынзой.
- Взбейте лимонный сок с маслом, солью и перцем. Заправьте полученной смесью салат и подавайте к столу.