Шопський салат з куркою-гриль – це поєднання доступних інгредієнтів із мінімальними затратами часу. Цей ніжний, проте ситний салат може стати чудовим обідом чи вечерею.
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Рецепт шопського салату
Час: 35 хвилин
Порцій: 2
Смачний та поживний салат / Фото How To Make Dinner
Інгредієнти:
- половина курки-гриль;
- 2 штуки червоних перців;
- 4 середніх малосольних огірків;
- 300 грамів помідорів черрі;
- 1 червона цибулина;
- 100 грамів бринзи;
- 2-3 столових ложки лимонного соку;
- 5 столових ложок оливкової олії;
- до смаку сіль, чорний перець.
Приготування:
- Духову піч з грилем розігріти до максимуму. Перець поріжте навпіл, видаліть серцевину, смажте олією та покладіть на решітку, запікайте до готовності. Перекладіть перець у миску, затягніть харчовою плівкою і залиште на 10 хвилин.
- Розділіть курку-гриль на невеликі шматки.
- Наріжте цибулю дрібними кільцями, перець та огірки соломкою, помідори чері покрайте навпіл. Бринзу розділіть на великі кубики.
- Овочі покладіть у велику миску та з'єднайте з куркою та бринзою.
- Збийте лимонний сік з олією, сіллю та перцем. Заправте отриманою сумішшю салат та подавайте до столу.