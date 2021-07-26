Шопський салат з куркою-гриль – це поєднання доступних інгредієнтів із мінімальними затратами часу. Цей ніжний, проте ситний салат може стати чудовим обідом чи вечерею.

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Рецепт шопського салату

Час: 35 хвилин
Порцій: 2

Смачний та поживний салат / Фото How To Make Dinner

Інгредієнти:

  • половина курки-гриль;
  • 2 штуки червоних перців;
  • 4 середніх малосольних огірків;
  • 300 грамів помідорів черрі;
  • 1 червона цибулина;
  • 100 грамів бринзи;
  • 2-3 столових ложки лимонного соку;
  • 5 столових ложок оливкової олії;
  • до смаку сіль, чорний перець.

Приготування:

  1. Духову піч з грилем розігріти до максимуму. Перець поріжте навпіл, видаліть серцевину, смажте олією та покладіть на решітку, запікайте до готовності. Перекладіть перець у миску, затягніть харчовою плівкою і залиште на 10 хвилин.
  2. Розділіть курку-гриль на невеликі шматки.
  3. Наріжте цибулю дрібними кільцями, перець та огірки соломкою, помідори чері покрайте навпіл. Бринзу розділіть на великі кубики.
  4. Овочі покладіть у велику миску та з'єднайте з куркою та бринзою.
  5. Збийте лимонний сік з олією, сіллю та перцем. Заправте отриманою сумішшю салат та подавайте до столу.