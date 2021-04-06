Найкращі цукерки ті, які ви власноруч приготуєте вдома, а щоб полегшити пошуки хорошого десерту ми підготували для вас рецепт від відомої кондитерки Лізи Глінської.

Кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом цукерок з манго. Вони не тільки низькокалорійні, а ще й корисні, адже до їх складу не входять консерванти та барвники.

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Екзотичні цукерки можна брати з собою в дорогу, давати діткам в школу або частувати гостей і рідних. А готуються вони легко та швидко.

Рецепт екзотичних цукерок

Інгредієнти:

– 150 мл кокосового молока або вершків;

– 150 мл пюре манго;

– 30 г желатину + 150 мл води;

– 20 г цукру або меду;

– цедра одного лайма.

Змішайте желатин та теплу воду та залишіть набухати на 10 – 15 хвилин. У каструлі доведіть до кипіння цедру лайма, пюре манго та цукор або мед за бажанням. Процідіть мангову суміш через дрібне сито, щоб позбутися цедри. Змішайте теплу суміш манго з желатином та перемішайте до однорідної консистенції. Розлийте заготовку по силіконових формочках та відправте в холодильник на 5 – 6 годин. Вийміть цукерки з формочок та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт приготування екзотичних цукерок з відео: