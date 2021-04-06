Рецепт низькокалорійної екзотичної цукерки від кондитерки Лізи Глінської
Найкращі цукерки ті, які ви власноруч приготуєте вдома, а щоб полегшити пошуки хорошого десерту ми підготували для вас рецепт від відомої кондитерки Лізи Глінської.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом цукерок з манго. Вони не тільки низькокалорійні, а ще й корисні, адже до їх складу не входять консерванти та барвники.
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Екзотичні цукерки можна брати з собою в дорогу, давати діткам в школу або частувати гостей і рідних. А готуються вони легко та швидко.
Рецепт екзотичних цукерок
- Змішайте желатин та теплу воду та залишіть набухати на 10 – 15 хвилин.
- У каструлі доведіть до кипіння цедру лайма, пюре манго та цукор або мед за бажанням.
- Процідіть мангову суміш через дрібне сито, щоб позбутися цедри.
- Змішайте теплу суміш манго з желатином та перемішайте до однорідної консистенції.
- Розлийте заготовку по силіконових формочках та відправте в холодильник на 5 – 6 годин.
- Вийміть цукерки з формочок та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт приготування екзотичних цукерок з відео:
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