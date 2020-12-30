Киевскую кофейню Veterano Brownie, которая расположена на Подоле, показали в сериале Rogue Trip на National Geographic.

Об этом говорится на странице владельцев кафе Veterano Brownie в инстаграм.

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"Съемки прошли еще в 2019, но наконец мы можем рассказать, что Veterano Brownie в кадре крутого мирового вещателя (по субъективному нашему рейтингу, мы смотрели NatGeo с детства", - говорится в сообщении.

По словам владельцев, съемочная группа попробовала украинские брауни и была в восторге.

В телесериале Rogue Trip будет показана история военного корреспондента и звезды американской журналистики Боба Вудрофа, который был ранен в Ираке, прошел длинную реабилитацию и вернулся в профессию. Также в сериале можно увидеть сына журналиста – Мака, который вместе с отцом путешествуют по миру и исследуют Эфиопию, Папуа Новую Гвинею, Коломбо, Пакистан, Ливан и Украину. Они ищут и показывают в регионах, которые попадали на мировые полосы из-за войн и конфликтов, другие истории – о развитии, создании и трансформации.

Сейчас сериал недоступен для просмотра в Украине, но владельцы обещают поделиться кадрами съемок, когда сериал станет доступным.

Rogue Trip: смотрите трейлер к телесериалу

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