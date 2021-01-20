Відомі українські ресторатори, серед них Євген Клопотенко, Дмитро Борисов, Міша Кацурін, Дмитро Заходякін, Дмитро Запорожець розповідають про сучасну українську гастрокультуру, власні заклади та експерименти з рецептами.

У Мережі відбулась прем’єра четвертої серії документального серіалу "Спалах", присвячена сучасній українській гастрокультурі. Про це йдеться на офіційному YouTube-каналі.

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У документальній стрічці відомі українські ресторатори – Євген Клопотенко, Дмитро Борисов, Міша Кацурін, Дмитро Заходякін, Дмитро Запорожець, Андрій Худо – досліджуючи історію минулого, розповідають про сучасну українську сучасну гастрономію, руйнування стереотипів, експерименти з рецептами, відкриття власних закладів та інновації в українській гастрономії.

Дмитро Борисов, ресторатор, засновник мережі "Сім'я ресторанів Борисова":

"У нас не було навіть гастрономічного фундаменту, бо Радянський Союз за 70 років вирізав його від і до, як частину культурного коду, тому що культура багатогранна. І я вважаю, що гастрономічний культурний код – він стрижневий, на ньому все інше. Тому що гастрономія – це ми збираємося всі разом, проводимо час. Це сім'я, продукт, регіон. І це все – дуже серйозна штука", – розповідає Дмитро.

Євген Клопотенко, кулінарний експерт, співзасновник ресторану 100 років тому вперед:

"До мене в ресторан завітала компанія з п'яти осіб і кажуть: "Я так захотів дерунів, горілочки, оселедця, а у вас нічого цього немає! Так навіщо ми прийшли?" Я відповідаю: "Хм, на цьому ваші стереотипи і зламалися! Вам зараз йти в інший ресторан – занадто напряжно, так що починайте – їжте верещак, шпундру і путрю".

"Коли настане Новий Рік, цей Радянський Союз просто всюди. Він нас направляє не в сторону світлого майбутнього, а в сторону світлого минулого. Тому, коли ти куштуєш радянську їжу, то куштуєш минуле", – – розповідає Євген.

Антон Савлепов, співзасновник вегетаріанського сендвіч-бару ORANG+UTAN:

"Вегетаріанські позиції почали з'являтися 6 років тому, щось можна було вже знаходити. Мені подобається концепція фастфуда, але нового покоління, бо фастфуд завжди асоціюється з чимось дешевим і шкідливим. У нашому випадку – це якісна смачна їжа, яку взагалі ніде не знайдеш і формат дуже простий і доступний. Я шукав веганські заклади, а їх зазвичай роблять підлітки-ентузіасти, які хочуть рухати культуру вперед", – розповідає Антон.

Нова українська гастрокультура у відео:

Документальний серіал "Спалах" розповідає про нову українську культуру в усіх її проявах. Проєкт створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, українську кав'ярню покажуть у серіалі на National Geographic.