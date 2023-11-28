Лучший рецепт к новогоднему столу за 5 минут: готовим салат с хурмой, покоривший тикток
28 ноября 2023, 17:39Читати новину українською
Источник:Мария Макарчук
Легкий салат из зелени, дополненный насыщенным вкусом сыра, хамона и хурмы – лучшее решение к праздничному столу. Попробуйте приготовить его на Новый год – вам понравится.
Для приготовления блюда вам нужно всего 5 минут. Однако вкус и вид этого салата понравятся даже самому требовательному гурману.
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Рецепт новогоднего салата с хурмой
- Время: 5 минут
- Порций: 2
– 150 граммов микса зелени;
– 1 хурма;
– 50 граммов хамона;
– сыр фета или брынза;
– 80 граммов помидоров;
– бальзамический соус;
– 15 миллилитров масла.
Приготовление:
- Помойте микс зелени и выложите его на большую тарелку.
- Очищенную от кожуры хурму и фету нарежьте кубиком. Также измельчите на произвольные куски помидоры.
- Нарезанные овощи и сыр выложите на подушку из зелени. Далее хаотично выложите кусочки хамона.
- Полейте салат бальзамическим соусом и растительным маслом.