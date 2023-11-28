Лучший рецепт к новогоднему столу за 5 минут: готовим салат с хурмой, покоривший тикток

Легкий салат из зелени, дополненный насыщенным вкусом сыра, хамона и хурмы – лучшее решение к праздничному столу. Попробуйте приготовить его на Новый год – вам понравится.

Для приготовления блюда вам нужно всего 5 минут. Однако вкус и вид этого салата понравятся даже самому требовательному гурману.

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Рецепт новогоднего салата с хурмой

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 2

– 150 граммов микса зелени;– 1 хурма;– 50 граммов хамона;– сыр фета или брынза;– 80 граммов помидоров;– бальзамический соус;– 15 миллилитров масла.

Приготовление:

Помойте микс зелени и выложите его на большую тарелку. Очищенную от кожуры хурму и фету нарежьте кубиком. Также измельчите на произвольные куски помидоры. Нарезанные овощи и сыр выложите на подушку из зелени. Далее хаотично выложите кусочки хамона. Полейте салат бальзамическим соусом и растительным маслом.