Для приготовления блюда вам нужно всего 5 минут. Однако вкус и вид этого салата понравятся даже самому требовательному гурману.

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Рецепт новогоднего салата с хурмой

  • Время: 5 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Помойте микс зелени и выложите его на большую тарелку.
  2. Очищенную от кожуры хурму и фету нарежьте кубиком. Также измельчите на произвольные куски помидоры.
  3. Нарезанные овощи и сыр выложите на подушку из зелени. Далее хаотично выложите кусочки хамона.
  4. Полейте салат бальзамическим соусом и растительным маслом.