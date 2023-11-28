Для приготовления блюда вам нужно всего 5 минут. Однако вкус и вид этого салата понравятся даже самому требовательному гурману.
Еще одна вкусная идея Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин.
Рецепт новогоднего салата с хурмой
- Время: 5 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Помойте микс зелени и выложите его на большую тарелку.
- Очищенную от кожуры хурму и фету нарежьте кубиком. Также измельчите на произвольные куски помидоры.
- Нарезанные овощи и сыр выложите на подушку из зелени. Далее хаотично выложите кусочки хамона.
- Полейте салат бальзамическим соусом и растительным маслом.