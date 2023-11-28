Для приготовления блюда вам нужно всего 5 минут. Однако вкус и вид этого салата понравятся даже самому требовательному гурману.

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Рецепт новогоднего салата с хурмой

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов микса зелени;

– 1 хурма;

– 50 граммов хамона;

– сыр фета или брынза;

– 80 граммов помидоров;

– бальзамический соус;

– 15 миллилитров масла.

Приготовление:

Помойте микс зелени и выложите его на большую тарелку. Очищенную от кожуры хурму и фету нарежьте кубиком. Также измельчите на произвольные куски помидоры. Нарезанные овощи и сыр выложите на подушку из зелени. Далее хаотично выложите кусочки хамона. Полейте салат бальзамическим соусом и растительным маслом.

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