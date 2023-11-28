На приготування страви вам потрібно всього 5 хвилин. Проте смак і вигляд цього салату сподобаються навіть найвибагливішому гурману.

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Рецепт новорічного салату з хурмою

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Помийте мікс зелені та викладіть його на велику тарілку.
  2. Очищену від шкірки хурму та фету наріжте кубиком. Також подрібніть на довільні шматки помідори.
  3. Нарізані овочі та сир викладіть на подушку з зелені. Далі хаотично викладіть шматочки хамону.
  4. Полийте салат бальзамічним соусом та олією.