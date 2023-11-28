На приготування страви вам потрібно всього 5 хвилин. Проте смак і вигляд цього салату сподобаються навіть найвибагливішому гурману.
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Рецепт новорічного салату з хурмою
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Помийте мікс зелені та викладіть його на велику тарілку.
- Очищену від шкірки хурму та фету наріжте кубиком. Також подрібніть на довільні шматки помідори.
- Нарізані овочі та сир викладіть на подушку з зелені. Далі хаотично викладіть шматочки хамону.
- Полийте салат бальзамічним соусом та олією.