На приготування страви вам потрібно всього 5 хвилин. Проте смак і вигляд цього салату сподобаються навіть найвибагливішому гурману.

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Рецепт новорічного салату з хурмою

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів міксу зелені;

– 1 хурма;

– 50 грамів хамону;

– сир фета чи бринза;

– 80 грамів помідорів;

– бальзамічний соус;

– 15 мілілітрів олії.

Приготування:

Помийте мікс зелені та викладіть його на велику тарілку. Очищену від шкірки хурму та фету наріжте кубиком. Також подрібніть на довільні шматки помідори. Нарізані овочі та сир викладіть на подушку з зелені. Далі хаотично викладіть шматочки хамону. Полийте салат бальзамічним соусом та олією.

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