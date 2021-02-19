Володимир Ярославський плідно працює над концепцією й ремонтом, та вже незабаром ми зможемо відвідати новий заклад від шеф-кухаря.

Талановитий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами інформацією щодо відкриття свого ресторану.

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Шеф-кухар не приховував, що давно мріяв відкрити у столиці свій заклад, але тільки зараз Володимир Ярославський зізнався, що ще 1,5 роки тому почав втілювати цю мрію в життя.

Щодо закладу та його концепції, за словами кулінара він буде маленьким, на 5 столиків та кількома стільцями перед кухнею.

Це буде повністю відкрита кухня, а поверхня, за якою будуть працювати кухарі – переходитиме у стіл для гостей, – зазначив Володимир Ярославський.

За задумом ресторатора кожен гість зможе спілкуватись із шеф-кухарем, дивитись, як готують йому страву та дізнаватись від кулінарів корисну інформацію щодо вибору вина.

Бажаємо Володимиру Ярославському успіхів та з нетерпінням чекаємо на відкриття.