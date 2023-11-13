Одна ошибка может испортить все: нужно ли мыть виноград для приготовления вина

Вино – один из самых распространенных и старинных напитков. В древности оно заменяло практически все, поскольку и вода и соки обладали способностью портиться, ведь ни пастеризации, ни холодильников еще не было.

Однако пили вино очень сильно разбавленным. В воду фактически добавляли немного вина, чтобы она не портилась.

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Как правильно готовить вино

Первое, что необходимо сделать для приготовления вина – правильно подготовить ягоды. Виноград нужно отделить от гроздьев и тщательно перебрать. Если в вино попадут гнилые, испорченные или червивые ягоды, оно само станет гнилым и испорченным.

Мыть ягоды особенно не нужно, только в том случае, если они грязные. На кожуре винограда много разнообразных грибков, которые способствуют брожению. Тщательно вымытый виноград бродит хуже.

Следующий этап – выжимка ягод. Ягоды можно давить ногами, скалкой в эмалированной кастрюле или соковыжималкой. Главное, чтобы:

каждая ягодка оказалась раздавленной,

в получившийся сок не попали дополнительные загрязнения.

Также не рекомендуется пользоваться металлической не эмалированной посудой и металлическими средствами для давления ягод.

Затем сок нужно перелить в стеклянные чистые бутыли. По желанию его можно заранее процедить, то есть удалить из него мезгу – кожицу и мякоть раздавленных ягод. Тогда у вас получится белое вино, даже если виноград был красным. В то же время следует помнить, что вино будет гораздо более полезным, если его готовить без удаления кожуры и косточек.

Не наливайте сок по горлышко бутыли, ведь вину нужно место, чтобы играть. Оставьте где-то треть или четверть объема пустой. После этого бутыль нужно заткнуть пробкой с протянутой трубкой. Можно, к примеру, взять трубку от капельницы – толстой иглой будет легко проткнуть пробку.

Второй конец трубки нужно опустить в банку с водой, чтобы из вина в процессе брожения выходил газ, но обратно он поступать не мог. Это называется водным затвором или водным замком.

Однако воздух может поступать и через саму пробку. Поэтому ее нужно загерметизировать. Для этого следует взять свечу, зажечь ее и облить воском всю пробку вместе с краями бутыли и соединениями трубки. Только после этого можно отправить бутыли бродить в прохладное место с температурой ориентировочно 5 градусов тепла.

Как только весь осадок осядет, а в банках перестанут появляться пузырьки – молодое виноградное вино готово. Это произойдет примерно через 2 – 3 месяца. Напиток нужно очень осторожно профильтровать – осторожно перелить из бутылей, чтобы не поднимать осадок.

Сцедив вино впервые, его нужно оставить в месяц для созревания. Тогда на дно выпадает винный камень. Этот процесс должен происходить в тихом месте. И только после созревания вино сливают, разливают в бутылки до краев и закупоривают.