Проте пили вино дуже сильно розбавленим. У воду фактично додавали трохи вина, щоб вона не псувалася.

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Як правильно готувати вино

Перше, що необхідно зробити для приготування вина, – правильно підготувати ягоди. Виноград потрібно відокремити від китиць і ретельно перебрати. Якщо у вино потраплять гнилі, зіпсовані або червиві ягоди, воно саме стане гнилим та зіпсованим.

Мити ягоди особливо не потрібно, лише у тому випадку, якщо вони брудні. На шкірці винограду є багато різноманітних грибків, які сприяють бродінню. Ретельно вимитий виноград бродить гірше.

Наступний етап – тиснення ягід. Ягоди можна тиснути ногами, качалкою в емальованій каструлі чи соковижималкою. Головне, щоб:

кожна ягідка виявилася роздавленою,

у сік, що вийшов, не потрапили додаткові забруднення.

Також не рекомендується користуватися металевим не емальованим посудом і металевими засобами для давлення ягід.

Далі сік потрібно перелити у скляні чисті бутлі. За бажанням, його можна заздалегідь процідити, тобто видалити з нього мезгу – шкірку і м'якоть роздавлених ягід. Тоді у вас вийде біле вино, навіть якщо виноград був червоним. Водночас варто пам'ятати, що вино буде набагато кориснішим, якщо його готувати без видалення шкірки та кісточок.

Не наливайте сік до шийки бутля, адже вину треба місце, щоб грати. Залиште десь третину або чверть об'єму порожньою. Після цього бутель потрібно заткнути корком з протягнутою в нього трубкою. Можна, до прикладу, взяти трубку від крапельниці – товстою голкою буде легко проткнути корок.

Другий кінець трубки потрібно опустити в банку з водою, щоб з вина у процесі бродіння виходив газ, але назад він поступати не міг. Це називається водним затвором або водним замком.

Проте повітря може поступати й через сам корок. Тому його потрібно загерметизувати. Для цього слід узяти свічку, запалити її та облити воском весь корок разом з краями бутля і з'єднаннями трубки. Лише після цього можна відправити бутлі бродити у прохолодне місце з температурою орієнтовно 5 градусів тепла.

Як тільки весь осад осяде, а в банках перестануть з'являтися бульбашки – молоде виноградне вино готове. Це відбудеться приблизно через 2 – 3 місяці. Напій потрібно дуже обережно профільтрувати – обережно перелити з бутлів, щоб не підіймати осад.

Зцідивши вино вперше, його потрібно залишити на місяць для дозрівання. Тоді на дно випадає винний камінь. Цей процес має відбуватися у тихому місці. І тільки після дозрівання вино зливають, розливають у пляшки по вінця і закорковують.

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