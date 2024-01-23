Эта ошибка может испортить все: нужно ли накрывать холодец крышкой
23 января 2024, 13:10Читати новину українською
Источник:УНИАН
Холодец – традиционное блюдо украинской кухни. Он отлично подходит и к праздничному, и к обыденному столу.
Во время приготовления холодец нужно накрывать крышкой. Это нужно для того, чтобы бульон так быстро не испарялся, а мясо быстрее приготовилось.
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Рецепт студня из курицы и свиной рульки
- Время: 8 часов
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиной рульки;
– 800 граммов куриного мяса;
– 1 луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– соль;
– отварная морковь;
– петрушка.
Приготовление:
- Свиную рульку вымойте под проточной водой и разрежьте на части. Уложите в кастрюлю вместе с курицей, залейте водой и поставьте на ночь в холодильник.
- Утром вылейте воду, мясо сложите в кастрюлю, снова залейте водой и поставьте на огонь до появления пены.
- Уберите пену, накройте крышкой кастрюлю и поставьте на минимальный огонь. Варите студень 6 – 8 часов, не допуская закипания.
- За 1,5 часа до окончания варки добавьте разрезанный пополам лук. Как только мясо будет отставать от кости, выключите огонь, уберите лишний жир.
- Выложите мясо в миску, разберите его на части и разложите по формам для холодца.
- Бульон процедите через марлю или сито. Добавьте в него лавровый лист, измельченный чеснок и соль. Залейте бульон в формы и поставьте в холодное место до застывания. Украсьте морковью и петрушкой.