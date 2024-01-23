Эта ошибка может испортить все: нужно ли накрывать холодец крышкой

Холодец – традиционное блюдо украинской кухни. Он отлично подходит и к праздничному, и к обыденному столу.

Во время приготовления холодец нужно накрывать крышкой. Это нужно для того, чтобы бульон так быстро не испарялся, а мясо быстрее приготовилось.

Стоит попробовать С ним все будет в 10 раз вкуснее: салат из капусты к ужину за 10 минут

Рецепт студня из курицы и свиной рульки

Время : 8 часов

: 8 часов Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной рульки;

– 800 граммов куриного мяса;

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– соль;

– отварная морковь;

– петрушка.

Приготовление:

Свиную рульку вымойте под проточной водой и разрежьте на части. Уложите в кастрюлю вместе с курицей, залейте водой и поставьте на ночь в холодильник. Утром вылейте воду, мясо сложите в кастрюлю, снова залейте водой и поставьте на огонь до появления пены. Уберите пену, накройте крышкой кастрюлю и поставьте на минимальный огонь. Варите студень 6 – 8 часов, не допуская закипания. За 1,5 часа до окончания варки добавьте разрезанный пополам лук. Как только мясо будет отставать от кости, выключите огонь, уберите лишний жир. Выложите мясо в миску, разберите его на части и разложите по формам для холодца. Бульон процедите через марлю или сито. Добавьте в него лавровый лист, измельченный чеснок и соль. Залейте бульон в формы и поставьте в холодное место до застывания. Украсьте морковью и петрушкой.

Вам будет интересно – на какомлучше жарить продукты.