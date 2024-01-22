В этом салате нет майонеза. Поэтому он еще и очень полезен.
Будет вкусно Можно есть ведрами: приготовьте роскошный корейский салат с крабовыми палочками.
Салат из капусты за 10 минут
- Время: 10 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Капусту помойте, снимите верхние листья, а остальные тонко нашинкуйте.
- Морковь почистьте, помойте и нарежьте тоненькой соломкой, а очищенный лук – полукольцами.
- Почистьте чеснок и пропустите через пресс.
- Удалите сердцевину в сладком перце, помойте и нашинкуйте небольшими полосками. Острый перец очистьте от семян и измельчите.
- Добавьте к капусте все овощи, уксус, соль, сахар, перец, перемешайте и помните руками. Готовый салат заправьте растительным маслом. Он будет еще лучше, если настоится несколько часов.