В этом салате нет майонеза. Поэтому он еще и очень полезен.

Будет вкусно Можно есть ведрами: приготовьте роскошный корейский салат с крабовыми палочками.

Салат из капусты за 10 минут

  • Время: 10 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Капусту помойте, снимите верхние листья, а остальные тонко нашинкуйте.
  2. Морковь почистьте, помойте и нарежьте тоненькой соломкой, а очищенный лук – полукольцами.
  3. Почистьте чеснок и пропустите через пресс.
  4. Удалите сердцевину в сладком перце, помойте и нашинкуйте небольшими полосками. Острый перец очистьте от семян и измельчите.
  5. Добавьте к капусте все овощи, уксус, соль, сахар, перец, перемешайте и помните руками. Готовый салат заправьте растительным маслом. Он будет еще лучше, если настоится несколько часов.