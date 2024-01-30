Вы этого точно не знали: нужно ли варить шампиньоны

Однако это не касается шампиньонов, ведь они готовятся очень быстро. Во время предварительной варки почти половина самых полезных веществ и вкус грибов уйдут в воду, поэтому они станут невкусными, как трава.
Стоит попробовать Закарпатские улитки с мясом: гениальное блюдо, которое станет вашим любимым – давний рецепт
Некоторые грибы действительно варят перед жаркой
Некоторые условно съедобные грибы отваривают перед жаркой. Причина состоит в том, что при нагревании токсичные вещества растворяются в воде. В частности, предварительно следует отваривать:
- строчки обыкновенные;
- сыроежки;
- волнушки розовые.
Остальные можно обжаривать сразу, непосредственно перед приготовлением. Среди них и шампиньоны.
Их не следует отваривать перед жаркой или запеканием. Более того, в некоторые салаты эти грибы даже кладут сырыми.
Шампиньоны можно предварительно не варить / Фото Unsplash
Также предварительно не стоит отваривать:
- вешенки,
- лисички,
- рыжики,
- сморчки.
Отварить можно разве что дикие шампиньоны. Однако обратите внимание, что тогда они потеряют часть своего вкуса.