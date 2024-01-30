Ви цього точно не знали: чи треба варити шампіньйони

Однак це не стосується печериць, адже вони готуються дуже швидко. Під час попереднього варіння майже половина найкорисніших речовин і смак грибів підуть в воду, тому вони стануть несмачними, як трава.

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Деякі гриби й справді варять перед смаженням

Деякі умовно їстівні гриби відварюють перед смаженням. Причина полягає в тому, що при нагріванні токсичні речовини розчиняються у воді. Зокрема, попередньо слід відварювати:

строчки звичайні,

сироїжки,

вовнянки рожеві.

Інші можна обсмажувати відразу, безпосередньо перед приготуванням. Серед них і печериці.

Їх не треба відварювати перед смаженням чи запіканням. Ба більше, в деякі салати ці гриби навіть кладуть сирими.



Печериці можна попередньо не варити / Фото Unsplash

Також попередньо не варто відварювати:

гливи,

лисички,

рижики,

сморчки.

Відварити можна хіба дикі печериці. Однак зверніть увагу, що тоді вони втратять частину свого смаку.

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