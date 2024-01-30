Ви цього точно не знали: чи треба варити шампіньйони

Однак це не стосується печериць, адже вони готуються дуже швидко. Під час попереднього варіння майже половина найкорисніших речовин і смак грибів підуть в воду, тому вони стануть несмачними, як трава.
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Деякі гриби й справді варять перед смаженням
Деякі умовно їстівні гриби відварюють перед смаженням. Причина полягає в тому, що при нагріванні токсичні речовини розчиняються у воді. Зокрема, попередньо слід відварювати:
- строчки звичайні,
- сироїжки,
- вовнянки рожеві.
Інші можна обсмажувати відразу, безпосередньо перед приготуванням. Серед них і печериці.
Їх не треба відварювати перед смаженням чи запіканням. Ба більше, в деякі салати ці гриби навіть кладуть сирими.
Печериці можна попередньо не варити / Фото Unsplash
Також попередньо не варто відварювати:
- гливи,
- лисички,
- рижики,
- сморчки.
Відварити можна хіба дикі печериці. Однак зверніть увагу, що тоді вони втратять частину свого смаку.