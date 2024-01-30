Вы этого точно не знали: нужно ли варить шампиньоны

30 января 2024, 10:57
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Источник:

Zkan

Многие хозяйки думают, что все грибы нужно предварительно отваривать перед жаркой. Благодаря этому вредные вещества выходят в воду, которую затем сливают.

Однако это не касается шампиньонов, ведь они готовятся очень быстро. Во время предварительной варки почти половина самых полезных веществ и вкус грибов уйдут в воду, поэтому они станут невкусными, как трава.

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Некоторые грибы действительно варят перед жаркой

Некоторые условно съедобные грибы отваривают перед жаркой. Причина состоит в том, что при нагревании токсичные вещества растворяются в воде. В частности, предварительно следует отваривать:

  • строчки обыкновенные;
  • сыроежки;
  • волнушки розовые.

Остальные можно обжаривать сразу, непосредственно перед приготовлением. Среди них и шампиньоны.

Их не следует отваривать перед жаркой или запеканием. Более того, в некоторые салаты эти грибы даже кладут сырыми.


Шампиньоны можно предварительно не варить / Фото Unsplash

Также предварительно не стоит отваривать:

  • вешенки,
  • лисички,
  • рыжики,
  • сморчки.

Отварить можно разве что дикие шампиньоны. Однако обратите внимание, что тогда они потеряют часть своего вкуса.

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Автор: Ольга Котів