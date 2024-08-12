Как закрыть хрустящие огурцы на зиму без стерилизации: проверенный рецепт
12 августа 2024, 19:31Читати новину українською
Источник:Домашние блюда с Viktoria Sonyachna
Огурцы – любимый овощ украинцев для консервации. И неудивительно, ведь они хорошо подходят и для будничного, и для праздничного стола.
Огурцы можно приготовить без стерилизации. Это значительно упростит процесс приготовления
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Огурцы на зиму без стерилизации
- Время: 1 час
- Порций: 3
– 1,5 литра воды;
– 1,5 килограмма огурцов;
– 5 столовых ложек сахара;
– 6 столовых ложек уксуса 9%;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 16 горошин черного перца;
– 6 соцветий гвоздики;
– 12 горошин душистого перца;
– 2 чайные ложки семян горчицы;
– 6 веточек укропа;
– 6 зубчиков чеснока;
– 6 лавровых листьев;
– 3 листа хрена;
– 6 листьев вишни;
– 6 листьев смородины.
Приготовление:
- Хорошо вымойте и высушите огурцы.
- В хорошо вымытые банки положите в равном количестве листья смородины, вишни, почищенный чеснок, перец черный и душистый, укроп и хрен.
- Заложите в банки огурцы, между которыми воткните лавровый лист.
- Залейте огурцы кипятком. Чтобы банка не лопнула, перед наливанием воды поставьте ее на нож. Подержите огурцы в кипятке 10 минут.
- Тогда слейте кипяток и накройте банки крышками. После того залейте огурцы кипятком еще раз на 10 минут и снова слейте.
- Вскипятите воду и добавьте в нее горчицу, соль и сахар. Перемешайте и доведите до кипения.
- В каждую банку влейте по 2 столовые ложки уксуса 9%, а после этого – горячий маринад до самого верха.
- Закрутите крышки ключом. Банки переверните крышками вниз, укутайте теплым одеялом и оставьте на сутки до полного остывания.