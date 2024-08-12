Огірки можна приготувати без стерилізації. Це значно спростить процес приготування

Варто спробувати Найкращий додаток до м'яса: рецепт маринованої цибулі на зиму

Огірки на зиму без стерилізації

  • Час: 1 година
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Добре вимийте та висушіть огірки.
  2. У добре вимиті банки покладіть у рівній кількості листя смородини, вишні, почищений часник, перець чорний і духмяний, кріп та хрін.
  3. Закладіть у банки огірки, між якими встроміть лавровий лист.
  4. Залийте огірки окропом. Щоб банка не луснула, перед наливанням води поставте її на ніж. Потримайте огірки в окропі 10 хвилин.
  5. Тоді злийте окріп та накрийте банки кришками. Після того залийте огірки окропом ще раз на 10 хвилин і знову злийте.
  6. Закип'ятіть воду та додайте в неї гірчицю, сіль та цукор. Перемішайте та доведіть до кипіння.
  7. У кожну банку влийте по 2 столові ложки оцту 9%, а після цього – гарячий маринад до самого верху.
  8. Закрутіть кришки ключем. Банки переверніть кришками донизу, закутайте теплою ковдрою та залиште на добу до повного вистигання.