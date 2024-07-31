Невероятно хрустящие и немного пикантные: лучший рецепт огурцов с кетчупом на зиму
31 июля 2024, 19:30Читати новину українською
Источник:"Тростянец Сити"
Огурцы с кетчупом для многих являются любимой закруткой. Попробуйте приготовить их по этому рецепту.
Такие огурцы готовятся быстро. В частности, из-за отсутствия стерилизации.
Стоит попробовать Вкуснее, чем фуа-гра: готовим фантастический паштет из куриной печени на зиму
Маринованные огурцы с кетчупом "Чили" без стерилизации
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
– 2 килограмма огурцов;
– 6 столовых ложек кетчупа;
– 3 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 75 миллилитров уксуса;
– 9 горошин перца;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 грамма укропа.
Приготовление:
- Хорошо помойте огурцы, после чего замочите их в воде на 4 часа.
- Далее разложите огурцы в чистые банки. Туда же добавьте по одному зонтику укропа, зубчик чеснока и 3 горошины перца.
- Залейте огурцы кипятком и оставьте на 3 – 5 минут.
- Слейте воду, после чего залейте кипятком снова и оставьте на 15 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, кетчуп "Чили" и доведите до кипения. Маринад должен хорошо закипеть, после чего влейте в него уксус.
- Огурцы залейте горячим маринадом. Банки закройте стерилизованными крышками. Храните в прохладном месте.