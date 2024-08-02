Трудно поверить, что все так просто: готовим огурцы на зиму под капроновой крышкой
2 августа 2024, 20:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Чаще всего на зиму консервируют именно огурцы. В частности, это можно сделать под капроновой крышкой.
Огурцы на зиму под капроновой крышкой готовятся по особому рецепту. Вам не нужны ни металлические крышки, ни термическая обработка.
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Огурцы под капроновыми крышками на зиму
- Время: 25 минут
- Порций: 6
– 1,5 килограмма огурцов;
– 1 зонтик укропа;
– 2,5 столовой ложки соли;
– 10 горошин черного перца;
– 2 лавровых листа;
– 1 столовая ложка горчичного порошка;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Огурцы среднего размера хорошо помойте. Отрежьте кончики. Зонтик укропа тоже помойте. Чеснок почистьте и измельчите.
- На дно чистой трехлитровой банки положите зонтик укропа, лавровый лист, половину горошин перца и половину чеснока. Плотно заложите огурцы. Сверху насыпьте соль, оставшийся перец и чеснок, горчичный порошок и лавровый лист.
- Залейте холодной водой, закройте капроновой крышкой и потрясите банку, чтобы ингредиенты объединились. Банку отправьте в прохладное темное место. В частности, для этого подойдет подвал или холодильник.