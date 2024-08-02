С этим простым рецептом у вас точно все получится. Такие помидоры понравятся вашим родным.

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Консервированные помидоры на зиму

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вскипятите воду. Помойте помидоры, перец и зелень. Проколите помидоры у основания зубочисткой.
  2. В стерилизованные банки положите зелень, горький перец и помидоры. Залейте горячей водой, накройте крышками и оставьте на 3 минуты.
  3. Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль, уксус, душистый перец, сахар, лавровый лист и вскипятите. Залейте в банки вместе с пряностями и закатайте крышками.
  4. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.