С этим простым рецептом у вас точно все получится. Такие помидоры понравятся вашим родным.
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Консервированные помидоры на зиму
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вскипятите воду. Помойте помидоры, перец и зелень. Проколите помидоры у основания зубочисткой.
- В стерилизованные банки положите зелень, горький перец и помидоры. Залейте горячей водой, накройте крышками и оставьте на 3 минуты.
- Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль, уксус, душистый перец, сахар, лавровый лист и вскипятите. Залейте в банки вместе с пряностями и закатайте крышками.
- Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.