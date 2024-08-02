Огірки на зиму під капроновою кришкою готуються за особливим рецептом. Вам не потрібні ні металеві кришки, ні термічна обробка.
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Огірки під капроновими кришками на зиму
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Огірки середнього розміру добре помийте. Відріжте кінчики. Парасольку кропу теж помийте. Часник почистьте та подрібніть.
- На дно чистої трилітрової банки покладіть парасольку кропу, лавровий лист, половину горошин перцю і половину часнику. Щільно закладіть огірки. Зверху насипте сіль, решту перцю і часнику, гірчичний порошок та лавровий лист.
- Залийте холодною водою, закрийте капроновою кришкою і потрясіть банку, щоб інгредієнти об'єдналися. Банку відправте в прохолодне темне місце. Зокрема, для цього підійде підвал або холодильник.