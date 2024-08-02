Огірки на зиму під капроновою кришкою готуються за особливим рецептом. Вам не потрібні ні металеві кришки, ні термічна обробка.

Варто спробувати Елементарний рецепт на зиму: як правильно законсервувати помідори

Огірки під капроновими кришками на зиму

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма огірків;

– 1 парасолька кропу;

– 2,5 столової ложки солі;

– 10 горошин чорного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 1 столова ложка гірчичного порошку;

– 3 зубчики часнику.

Приготування:

Огірки середнього розміру добре помийте. Відріжте кінчики. Парасольку кропу теж помийте. Часник почистьте та подрібніть. На дно чистої трилітрової банки покладіть парасольку кропу, лавровий лист, половину горошин перцю і половину часнику. Щільно закладіть огірки. Зверху насипте сіль, решту перцю і часнику, гірчичний порошок та лавровий лист. Залийте холодною водою, закрийте капроновою кришкою і потрясіть банку, щоб інгредієнти об'єдналися. Банку відправте в прохолодне темне місце. Зокрема, для цього підійде підвал або холодильник.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати смачний паштет на зиму.