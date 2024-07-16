Огурцы по этому рецепту получаются хрустящими и аппетитными. Обязательно попробуйте их приготовить.

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Маринованные огурцы с горчицей

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 20 граммов зерен горчицы;

– 4 листа смородины;

– 4 листа вишни;

– 2 лавровых листа;

– 8 горошин черного перца;

– 20 граммов хрена;

– 20 миллилитров уксуса;

– 50 граммов сахара;

– 30 граммов соли.

Приготовление:

Листья смородины и вишни, лавровый лист и корень хрена помойте и обдайте кипятком. Выложите на дно стерилизованной банки вместе с горошинами перца. Огурцы помойте и плотно уложите в банку. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Процесс повторите дважды. Налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар, уксус и горчицу. Доведите до кипения и прокипятите несколько минут. С огурцов слейте воду и залейте горячим маринадом. Закатайте герметично крышкой.

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