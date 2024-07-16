Огурцы по этому рецепту получаются хрустящими и аппетитными. Обязательно попробуйте их приготовить.

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Маринованные огурцы с горчицей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Листья смородины и вишни, лавровый лист и корень хрена помойте и обдайте кипятком. Выложите на дно стерилизованной банки вместе с горошинами перца.
  2. Огурцы помойте и плотно уложите в банку. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Процесс повторите дважды.
  3. Налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар, уксус и горчицу. Доведите до кипения и прокипятите несколько минут.
  4. С огурцов слейте воду и залейте горячим маринадом. Закатайте герметично крышкой.