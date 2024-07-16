Огірки за цим рецептом виходять хрумкими та апетитними. Обов'язково спробуйте їх приготувати.

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Мариновані огірки з гірчицею

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Листки смородини й вишні, лавровий лист і корінь хріну помийте та обдайте окропом. Викладіть на дно стерилізованої банки разом із горошинами перцю.
  2. Огірки помийте і щільно укладіть у банку. Залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Процес повторіть двічі.
  3. Налийте в каструлю 1,5 літра води, додайте сіль, цукор, оцет і гірчицю. Доведіть до кипіння та прокип’ятіть кілька хвилин.
  4. З огірків злийте воду і залийте гарячим маринадом. Закатайте герметично кришкою.