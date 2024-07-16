Огірки за цим рецептом виходять хрумкими та апетитними. Обов'язково спробуйте їх приготувати.

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Мариновані огірки з гірчицею

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 20 грамів зерен гірчиці;

– 4 листки смородини;

– 4 листки вишні;

– 2 лаврові листки;

– 8 горошин чорного перцю;

– 20 грамів хрону;

– 20 мілілітрів оцту;

– 50 грамів цукру;

– 30 грамів солі.

Приготування:

Листки смородини й вишні, лавровий лист і корінь хріну помийте та обдайте окропом. Викладіть на дно стерилізованої банки разом із горошинами перцю. Огірки помийте і щільно укладіть у банку. Залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Процес повторіть двічі. Налийте в каструлю 1,5 літра води, додайте сіль, цукор, оцет і гірчицю. Доведіть до кипіння та прокип’ятіть кілька хвилин. З огірків злийте воду і залийте гарячим маринадом. Закатайте герметично кришкою.

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