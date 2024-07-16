За уши не оттащишь: готовим роскошные маринованные огурцы с зернами горчицы

Маринованные огурцы подходят практически ко всему. Они точно вас порадуют зимой.

Огурцы по этому рецепту получаются хрустящими и аппетитными. Обязательно попробуйте их приготовить.

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Маринованные огурцы с горчицей

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 1 килограмм огурцов;– 20 граммов зерен горчицы;– 4 листа смородины;– 4 листа вишни;– 2 лавровых листа;– 8 горошин черного перца;– 20 граммов хрена;– 20 миллилитров уксуса;– 50 граммов сахара;– 30 граммов соли.

Приготовление:

Листья смородины и вишни, лавровый лист и корень хрена помойте и обдайте кипятком. Выложите на дно стерилизованной банки вместе с горошинами перца. Огурцы помойте и плотно уложите в банку. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Процесс повторите дважды. Налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар, уксус и горчицу. Доведите до кипения и прокипятите несколько минут. С огурцов слейте воду и залейте горячим маринадом. Закатайте герметично крышкой.