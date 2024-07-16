За уши не оттащишь: готовим роскошные маринованные огурцы с зернами горчицы
16 июля 2024, 17:51Читати новину українською
Источник:Shuba
Маринованные огурцы подходят практически ко всему. Они точно вас порадуют зимой.
Огурцы по этому рецепту получаются хрустящими и аппетитными. Обязательно попробуйте их приготовить.
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Маринованные огурцы с горчицей
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм огурцов;
– 20 граммов зерен горчицы;
– 4 листа смородины;
– 4 листа вишни;
– 2 лавровых листа;
– 8 горошин черного перца;
– 20 граммов хрена;
– 20 миллилитров уксуса;
– 50 граммов сахара;
– 30 граммов соли.
Приготовление:
- Листья смородины и вишни, лавровый лист и корень хрена помойте и обдайте кипятком. Выложите на дно стерилизованной банки вместе с горошинами перца.
- Огурцы помойте и плотно уложите в банку. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Процесс повторите дважды.
- Налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар, уксус и горчицу. Доведите до кипения и прокипятите несколько минут.
- С огурцов слейте воду и залейте горячим маринадом. Закатайте герметично крышкой.