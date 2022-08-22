Кимчи является неотъемлемой частью корейской кухни, его используют почти в каждом приеме пищи. Это острое овощное блюдо готовят преимущественно из ферментированной капусты. По вкусу она напоминает квашеную капусту, но с корейскими вкусами — чесноком, имбирем и перцем чили. Однако таким способом можно приготовить и другие овощи, такие как огурцы или редис.

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Рецепт огуречного кимчи

Время: 1 час
Порций: 2

Хрустящая закуска / Фото kukbuk

Ингредиенты:

  • 3 огурца;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 4 гвоздики;
  • пол луковицы;
  • пучок зеленого лука;
  • 5 сантиметров имбиря;
  • 1 морковь;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 3 столовые ложки соевого соуса;
  • 2 столовые ложки рыбного соуса;
  • 2 чайные ложки порошка чили.

Приготовление:

  1. Огурцы разрежьте вдоль четвертинки, а затем еще каждый кусочек пополам. Очищенный чеснок нарежьте тонкими пластинками, лук – кубиками, а зеленый лук – полосками 5 сантиметров.
  2. Очистите имбирь и морковь, затем нарежьте их тонкой соломкой.
  3. Нарезанные огурцы выложите в миску, добавьте соль и сахар.
  4. Перемешайте и отложите на 30 минут.
  5. Слейте образовавшуюся в миске жидкость.
  6. В другой миске соедините соевый и рыбный соусы, порошок чили, тертый имбирь и гвоздику.
  7. Добавьте к соусу отцеженные огурцы и маринуйте 15 минут.
  8. Блюдо можно есть свежим или оставить в холодильнике на несколько дней, чтобы оно набрало более концентрированный вкус.

К слову:

Огуречный кимчи лучше употребить в течение 7 дней.