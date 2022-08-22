Кимчи является неотъемлемой частью корейской кухни, его используют почти в каждом приеме пищи. Это острое овощное блюдо готовят преимущественно из ферментированной капусты. По вкусу она напоминает квашеную капусту, но с корейскими вкусами — чесноком, имбирем и перцем чили. Однако таким способом можно приготовить и другие овощи, такие как огурцы или редис.

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Рецепт огуречного кимчи

Время: 1 час

Порций: 2

Хрустящая закуска / Фото kukbuk

Ингредиенты:

3 огурца;

3 зубчика чеснока;

4 гвоздики;

пол луковицы;

пучок зеленого лука;

5 сантиметров имбиря;

1 морковь;

2 чайные ложки соли;

3 столовые ложки сахара;

3 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки рыбного соуса;

2 чайные ложки порошка чили.

Приготовление:

Огурцы разрежьте вдоль четвертинки, а затем еще каждый кусочек пополам. Очищенный чеснок нарежьте тонкими пластинками, лук – кубиками, а зеленый лук – полосками 5 сантиметров. Очистите имбирь и морковь, затем нарежьте их тонкой соломкой. Нарезанные огурцы выложите в миску, добавьте соль и сахар. Перемешайте и отложите на 30 минут. Слейте образовавшуюся в миске жидкость. В другой миске соедините соевый и рыбный соусы, порошок чили, тертый имбирь и гвоздику. Добавьте к соусу отцеженные огурцы и маринуйте 15 минут. Блюдо можно есть свежим или оставить в холодильнике на несколько дней, чтобы оно набрало более концентрированный вкус.