Кимчи является неотъемлемой частью корейской кухни, его используют почти в каждом приеме пищи. Это острое овощное блюдо готовят преимущественно из ферментированной капусты. По вкусу она напоминает квашеную капусту, но с корейскими вкусами — чесноком, имбирем и перцем чили. Однако таким способом можно приготовить и другие овощи, такие как огурцы или редис.
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Рецепт огуречного кимчи
Время: 1 час
Порций: 2
Хрустящая закуска / Фото kukbuk
Ингредиенты:
- 3 огурца;
- 3 зубчика чеснока;
- 4 гвоздики;
- пол луковицы;
- пучок зеленого лука;
- 5 сантиметров имбиря;
- 1 морковь;
- 2 чайные ложки соли;
- 3 столовые ложки сахара;
- 3 столовые ложки соевого соуса;
- 2 столовые ложки рыбного соуса;
- 2 чайные ложки порошка чили.
Приготовление:
- Огурцы разрежьте вдоль четвертинки, а затем еще каждый кусочек пополам. Очищенный чеснок нарежьте тонкими пластинками, лук – кубиками, а зеленый лук – полосками 5 сантиметров.
- Очистите имбирь и морковь, затем нарежьте их тонкой соломкой.
- Нарезанные огурцы выложите в миску, добавьте соль и сахар.
- Перемешайте и отложите на 30 минут.
- Слейте образовавшуюся в миске жидкость.
- В другой миске соедините соевый и рыбный соусы, порошок чили, тертый имбирь и гвоздику.
- Добавьте к соусу отцеженные огурцы и маринуйте 15 минут.
- Блюдо можно есть свежим или оставить в холодильнике на несколько дней, чтобы оно набрало более концентрированный вкус.