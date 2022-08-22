Кімчі є невіддільною частиною корейської кухні, його вживають майже в кожному прийомі їжі. Цю гостру овочеву страву готують переважно з ферментованої капусти. На смак вона нагадує квашену капусту, але з корейськими смаками — часником, імбиром і перцем чилі. Проте таким способом можна приготувати й інші овочі, такі як огірки чи редис.

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Рецепт огіркового кімчі

Час: 1 година

Порцій: 2

Хрустка закуска / Фото kukbuk

Інгредієнти:

3 огірки;

3 зубчики часнику;

4 гвоздики;

пів цибулини;

пучок зеленої цибулі;

5 сантиметрів імбиру;

1 морква;

2 чайні ложки солі;

3 столові ложки цукру;

3 столові ложки соєвого соусу;

2 столові ложки рибного соусу;

2 чайні ложки порошку чилі.

Приготування:

Огірки розріжте уздовж на четвертинки, а потім ще кожен шматочок навпіл. Очищений часник наріжте тонкими пластинками, цибулю – кубиками, а зелену цибулю смужками 5 сантиметрів. Очистіть імбир і моркву, а потім наріжте їх тонкою соломкою. Нарізані огірки викладіть в миску, додайте сіль та цукор. Перемішайте і відкладіть на 30 хвилин. Злийте рідину, яка утворилася у мисці. В іншій мисці з’єднайте соєвий та рибний соуси, порошок чилі, тертий імбир та гвоздику. Додайте до соусу відціджені огірки та маринуйте 15 хвилин. Страву можна їсти свіжою або залишити в холодильнику на кілька днів, щоб вона набрала більш концентрованого смаку.