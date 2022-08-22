Кімчі є невіддільною частиною корейської кухні, його вживають майже в кожному прийомі їжі. Цю гостру овочеву страву готують переважно з ферментованої капусти. На смак вона нагадує квашену капусту, але з корейськими смаками — часником, імбиром і перцем чилі. Проте таким способом можна приготувати й інші овочі, такі як огірки чи редис.
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Рецепт огіркового кімчі
Час: 1 година
Порцій: 2
Хрустка закуска / Фото kukbuk
Інгредієнти:
- 3 огірки;
- 3 зубчики часнику;
- 4 гвоздики;
- пів цибулини;
- пучок зеленої цибулі;
- 5 сантиметрів імбиру;
- 1 морква;
- 2 чайні ложки солі;
- 3 столові ложки цукру;
- 3 столові ложки соєвого соусу;
- 2 столові ложки рибного соусу;
- 2 чайні ложки порошку чилі.
Приготування:
- Огірки розріжте уздовж на четвертинки, а потім ще кожен шматочок навпіл. Очищений часник наріжте тонкими пластинками, цибулю – кубиками, а зелену цибулю смужками 5 сантиметрів.
- Очистіть імбир і моркву, а потім наріжте їх тонкою соломкою.
- Нарізані огірки викладіть в миску, додайте сіль та цукор.
- Перемішайте і відкладіть на 30 хвилин.
- Злийте рідину, яка утворилася у мисці.
- В іншій мисці з’єднайте соєвий та рибний соуси, порошок чилі, тертий імбир та гвоздику.
- Додайте до соусу відціджені огірки та маринуйте 15 хвилин.
- Страву можна їсти свіжою або залишити в холодильнику на кілька днів, щоб вона набрала більш концентрованого смаку.