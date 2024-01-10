Вы забудете об отбивных и котлетах: быстрый рецепт охотничьего шницеля с грибами
10 января 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Охотничий шницель – блюдо классической немецкой кухни. Обычно его едят с картофелем, чаще всего это пюре, картофель фри или картофельный салат.
Советуем попробовать этот простой рецепт. Сливочно-грибной соус отлично подчеркнет вкус мяса.
Вам понравится Культовое мясо по-французски: как приготовить любимое блюдо без духовки
Охотничий шницель с грибами
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 4 шницеля из свинины;
– 2 зубчика чеснока;
– 10 граммов горчицы;
– 4 столовые ложки муки;
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 4 столовые ложки масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Шницели помойте, обсушите, отбейте, посолите и поперчите.
- Чеснок почистьте и пропустите через пресс. Натрите им шницели и обмажьте их горчицей.
- Запанируйте мясо в муке и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до румяной корочки. Для этого нужно примерно по 5 минут с каждой стороны.
- Грибы помойте и порежьте кусочками, лук почистьте и измельчите кубиками.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности лук, высыпьте грибы и продолжайте готовить еще несколько минут. Затем добавьте 1 столовую ложку муки и сметану, налейте чуть-чуть воды, посолите, перемешайте и готовьте соус на маленьком огне 3 минуты.
- Перед подачей полейте шницели грибным соусом.