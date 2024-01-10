Радимо спробувати цей простий рецепт. Вершково-грибний соус чудово підкреслить смак м'яса.

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Мисливський шніцель з грибами

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Шніцелі помийте, обсушіть, відбийте, посоліть і поперчіть.
  2. Часник почистьте і пропустіть через прес. Натріть ним шніцелі та обмастіть їх гірчицею.
  3. Запаніруйте м'ясо в борошні та обсмажте на розігрітій з олією пательні до рум'яної скоринки. На це потрібно приблизно по 5 хвилин з кожного боку.
  4. Гриби помийте і поріжте шматочками, цибулю почистьте і подрібніть кубиками.
  5. Розігрійте пательню з олією та обсмажте до прозорості цибулю, висипте гриби та продовжуйте готувати ще кілька хвилин. Потім додайте 1 столову ложку борошна і сметану, налийте трохи води, посоліть, перемішайте і готуйте соус на маленькому вогні 3 хвилини.
  6. Перед подачею полийте шніцелі грибним соусом.