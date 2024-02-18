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Рецепт охотничьего шницеля

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты для шницеля:

– 4 шницеля из свинины;

– 2 столовые ложки горчицы;

– половина чайной ложки молотой паприки;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка молока 3,2%;

– 70 граммов муки;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 столовые ложки масла 73%;

– 1 чайная ложка соли;

– половина чайной ложки черного молотого перца;

– 100 граммов панировочных сухарей. Для охотничьего соуса:

– 450 граммов шампиньонов;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 2 столовые ложки масла 73%;

– 1 лук;

– 1,5 чайной ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки муки;

– 130 миллилитров красного сухого вина;

– 270 граммов говяжьего бульона;

– 1 чайная ложка соли;

– половина чайной ложки черного молотого перца;

– половина чайной ложки сахара;

– половина чайной ложки молотой паприки;

– четверть чайной ложки сушеного тимьяна;

– вустерский соус по вкусу.

Приготовление:

Отбейте каждый кусок мяса, после чего промокните их бумажными полотенцами. Смешайте паприку, соль, перец и горчицу. Нанесите смесь специй на каждый кусок мяса с обеих сторон. Взбейте яйца с молоком. Высыпьте панировочные сухари и муку в отдельные мисочки. Обваляйте каждый кусок мяса с обеих сторон в муке, яйце и сухарях. В масле или растопленном масле на среднем огне жарьте каждый кусок с обеих сторон до образования коричневой корочки. Очистите шампиньоны и нарежьте их кусочками. Очищенный лук нарежьте кубиками. Обжарьте шампиньоны на сковороде в масле на маленьком огне. Далее снимите их со сковороды и положите вместо них лук. Добавьте томатную пасту и обжаривайте 2 – 3 минуты. Посыпьте мукой и хорошо перемешайте. Налейте на сковороду бульон, соус и красное вино. Посолите и поперчите, добавьте паприку, тимьян и вустерский соус. Готовьте лук с бульоном 5 – 10 минут на среднем огне. Далее положите шампиньоны снова на сковороду. Уменьшите огонь и тушите, пока шампиньоны не станут мягкими.

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