Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. Такое блюдо вам точно понравится.
Стоит попробовать Этот рецепт вас удивит: готовим перевернутый мясной пирог на сковороде
Рецепт охотничьего шницеля
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отбейте каждый кусок мяса, после чего промокните их бумажными полотенцами.
- Смешайте паприку, соль, перец и горчицу. Нанесите смесь специй на каждый кусок мяса с обеих сторон.
- Взбейте яйца с молоком. Высыпьте панировочные сухари и муку в отдельные мисочки.
- Обваляйте каждый кусок мяса с обеих сторон в муке, яйце и сухарях.
- В масле или растопленном масле на среднем огне жарьте каждый кусок с обеих сторон до образования коричневой корочки.
- Очистите шампиньоны и нарежьте их кусочками. Очищенный лук нарежьте кубиками.
- Обжарьте шампиньоны на сковороде в масле на маленьком огне. Далее снимите их со сковороды и положите вместо них лук. Добавьте томатную пасту и обжаривайте 2 – 3 минуты. Посыпьте мукой и хорошо перемешайте.
- Налейте на сковороду бульон, соус и красное вино. Посолите и поперчите, добавьте паприку, тимьян и вустерский соус.
- Готовьте лук с бульоном 5 – 10 минут на среднем огне. Далее положите шампиньоны снова на сковороду. Уменьшите огонь и тушите, пока шампиньоны не станут мягкими.