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Рецепт охотничьего шницеля

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отбейте каждый кусок мяса, после чего промокните их бумажными полотенцами.
  2. Смешайте паприку, соль, перец и горчицу. Нанесите смесь специй на каждый кусок мяса с обеих сторон.
  3. Взбейте яйца с молоком. Высыпьте панировочные сухари и муку в отдельные мисочки.
  4. Обваляйте каждый кусок мяса с обеих сторон в муке, яйце и сухарях.
  5. В масле или растопленном масле на среднем огне жарьте каждый кусок с обеих сторон до образования коричневой корочки.
  6. Очистите шампиньоны и нарежьте их кусочками. Очищенный лук нарежьте кубиками.
  7. Обжарьте шампиньоны на сковороде в масле на маленьком огне. Далее снимите их со сковороды и положите вместо них лук. Добавьте томатную пасту и обжаривайте 2 – 3 минуты. Посыпьте мукой и хорошо перемешайте.
  8. Налейте на сковороду бульон, соус и красное вино. Посолите и поперчите, добавьте паприку, тимьян и вустерский соус.
  9. Готовьте лук с бульоном 5 – 10 минут на среднем огне. Далее положите шампиньоны снова на сковороду. Уменьшите огонь и тушите, пока шампиньоны не станут мягкими.