Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Така страва вам точно сподобається.
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Рецепт мисливського шніцеля
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відбийте кожен шматок м'яса, після чого промокніть їх паперовими рушниками.
- Змішайте паприку, сіль, перець та гірчицю. Нанесіть суміш спецій на кожен шматок м'яса з обох боків.
- Збийте яйця з молоком. Висипте панірувальні сухарі та борошно в окремі мисочки.
- Обваляйте кожен шматок м'яса з обох боків у борошні, яйці та сухарях.
- В олії або розтопленому маслі на середньому вогні смажте кожен шматок з обох боків до утворення коричневої скоринки.
- Очистьте печериці та наріжте їх шматочками. Очищену цибулю наріжте кубиками.
- Обсмажте печериці на пательні в олії на маленькому вогні. Далі зніміть їх із пательні та покладіть натомість цибулю. Додайте томатну пасту та обсмажуйте 2 – 3 хвилини. Посипте борошном і добре перемішайте.
- Налийте на пательню бульйон, соус та червоне вино. Посоліть і поперчіть, додайте паприку, чебрець і вустерський соус.
- Готуйте цибулю з бульйоном 5 – 10 хвилин на середньому вогні. Далі покладіть печериці знову на пательню. Зменште вогонь та тушкуйте, доки печериці не стануть м'якими.