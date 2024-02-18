Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Така страва вам точно сподобається.

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Рецепт мисливського шніцеля

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відбийте кожен шматок м'яса, після чого промокніть їх паперовими рушниками.
  2. Змішайте паприку, сіль, перець та гірчицю. Нанесіть суміш спецій на кожен шматок м'яса з обох боків.
  3. Збийте яйця з молоком. Висипте панірувальні сухарі та борошно в окремі мисочки.
  4. Обваляйте кожен шматок м'яса з обох боків у борошні, яйці та сухарях.
  5. В олії або розтопленому маслі на середньому вогні смажте кожен шматок з обох боків до утворення коричневої скоринки.
  6. Очистьте печериці та наріжте їх шматочками. Очищену цибулю наріжте кубиками.
  7. Обсмажте печериці на пательні в олії на маленькому вогні. Далі зніміть їх із пательні та покладіть натомість цибулю. Додайте томатну пасту та обсмажуйте 2 – 3 хвилини. Посипте борошном і добре перемішайте.
  8. Налийте на пательню бульйон, соус та червоне вино. Посоліть і поперчіть, додайте паприку, чебрець і вустерський соус.
  9. Готуйте цибулю з бульйоном 5 – 10 хвилин на середньому вогні. Далі покладіть печериці знову на пательню. Зменште вогонь та тушкуйте, доки печериці не стануть м'якими.