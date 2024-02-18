Звезда немецкой кухни: приготовьте охотничий шницель с грибным соусом
Источник:Shuba
Охотничий шницель – традиционное немецкое блюдо. К нему идеально подходит соус из шампиньонов и красного вина.
Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. Такое блюдо вам точно понравится.
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Рецепт охотничьего шницеля
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты для шницеля:
– 4 шницеля из свинины;
– 2 столовые ложки горчицы;
– половина чайной ложки молотой паприки;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка молока 3,2%;
– 70 граммов муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки масла 73%;
– 1 чайная ложка соли;
– половина чайной ложки черного молотого перца;
– 100 граммов панировочных сухарей.
Для охотничьего соуса:
– 450 граммов шампиньонов;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 2 столовые ложки масла 73%;
– 1 лук;
– 1,5 чайной ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки муки;
– 130 миллилитров красного сухого вина;
– 270 граммов говяжьего бульона;
– 1 чайная ложка соли;
– половина чайной ложки черного молотого перца;
– половина чайной ложки сахара;
– половина чайной ложки молотой паприки;
– четверть чайной ложки сушеного тимьяна;
– вустерский соус по вкусу.
Приготовление:
- Отбейте каждый кусок мяса, после чего промокните их бумажными полотенцами.
- Смешайте паприку, соль, перец и горчицу. Нанесите смесь специй на каждый кусок мяса с обеих сторон.
- Взбейте яйца с молоком. Высыпьте панировочные сухари и муку в отдельные мисочки.
- Обваляйте каждый кусок мяса с обеих сторон в муке, яйце и сухарях.
- В масле или растопленном масле на среднем огне жарьте каждый кусок с обеих сторон до образования коричневой корочки.
- Очистите шампиньоны и нарежьте их кусочками. Очищенный лук нарежьте кубиками.
- Обжарьте шампиньоны на сковороде в масле на маленьком огне. Далее снимите их со сковороды и положите вместо них лук. Добавьте томатную пасту и обжаривайте 2 – 3 минуты. Посыпьте мукой и хорошо перемешайте.
- Налейте на сковороду бульон, соус и красное вино. Посолите и поперчите, добавьте паприку, тимьян и вустерский соус.
- Готовьте лук с бульоном 5 – 10 минут на среднем огне. Далее положите шампиньоны снова на сковороду. Уменьшите огонь и тушите, пока шампиньоны не станут мягкими.