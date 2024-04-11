Свежая и очень ароматная: элементарный рецепт фантастической окрошки

11 апреля 2024, 00:59
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Источник:

"Эспрессо"

Многим, когда пришла весна, захотелось окрошки. Узнайте, как сделать ее фантастически вкусной.

Окрошка – это разновидность холодного супа. Главной особенностью холодника являются освежающий вкус и легкое приготовление.

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Окрошка на квасе – простой рецепт

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 – 6 картофелин;
– 4 огурца;
– 250 – 300 граммов редиса;
– 5 – 6 яиц;
– 300 граммов вареной колбасы;
– 2 столовые ложки тертого хрена;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 1,5 – 2 литра кваса;
– половина пучка укропа и петрушки;
– пучок зеленого лука;
– соль, перец, сметана по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите в отдельных кастрюлях яйца и картофель до готовности.
  2. Хорошо помойте все овощи и зелень. Огурцы, редис, яйца, картофель и вареную колбасу порежьте мелким кубиком. Переложите в глубокую посудину.
  3. Зеленый лук порежьте, добавьте соль и раздавите в ступке, чтобы лук дал сок. Сюда же добавьте натертый хрен, горчицу и мелко нарезанные укроп и петрушку. Перемешайте и переложите в посудину с нарезанными овощами.
  4. При подаче насыпьте в порционные тарелки сначала нарезанные ингредиенты, а затем заправьте квасом и добавьте ложку сметаны.
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Автор: Ольга Котів