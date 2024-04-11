Окрошка – это разновидность холодного супа. Главной особенностью холодника являются освежающий вкус и легкое приготовление.
Стоит попробовать Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день
Окрошка на квасе – простой рецепт
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Отварите в отдельных кастрюлях яйца и картофель до готовности.
- Хорошо помойте все овощи и зелень. Огурцы, редис, яйца, картофель и вареную колбасу порежьте мелким кубиком. Переложите в глубокую посудину.
- Зеленый лук порежьте, добавьте соль и раздавите в ступке, чтобы лук дал сок. Сюда же добавьте натертый хрен, горчицу и мелко нарезанные укроп и петрушку. Перемешайте и переложите в посудину с нарезанными овощами.
- При подаче насыпьте в порционные тарелки сначала нарезанные ингредиенты, а затем заправьте квасом и добавьте ложку сметаны.