Окрошка – это разновидность холодного супа. Главной особенностью холодника являются освежающий вкус и легкое приготовление.

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Окрошка на квасе – простой рецепт

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Отварите в отдельных кастрюлях яйца и картофель до готовности.
  2. Хорошо помойте все овощи и зелень. Огурцы, редис, яйца, картофель и вареную колбасу порежьте мелким кубиком. Переложите в глубокую посудину.
  3. Зеленый лук порежьте, добавьте соль и раздавите в ступке, чтобы лук дал сок. Сюда же добавьте натертый хрен, горчицу и мелко нарезанные укроп и петрушку. Перемешайте и переложите в посудину с нарезанными овощами.
  4. При подаче насыпьте в порционные тарелки сначала нарезанные ингредиенты, а затем заправьте квасом и добавьте ложку сметаны.