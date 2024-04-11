Окрошка — це різновид холодного супу. Головною особливістю холодника є смак, що освіжає, та легке приготування.

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Окрошка на квасі – простий рецепт

  • Час: 50 хвилини
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Відваріть в окремих каструлях яйця та картоплю до готовності.
  2. Добре помийте всі овочі та зелень. Огірки, редиску, яйця, картоплю та варену ковбасу поріжте дрібним кубиком. Перекладіть у глибоку посудину.
  3. Зелену цибулю поріжте, додайте сіль та розчавіть у ступці, щоб цибуля дала сік. Сюди ж додайте натертий хрін, гірчицю та дрібно нарізані кріп і петрушку. Перемішайте та перекладіть до посудини з нарізаними овочами.
  4. При подачі насипте в порційні тарілки спочатку нарізані інгредієнти, а потім заправте квасом та додайте ложку сметани.