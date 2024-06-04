Время летних супов наступило: приготовьте идеальную окрошку на айране

4 июня 2024, 18:58
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pava_vb

Окрошку или холодник часто готовят летом. И неудивительно, ведь это блюдо насыщает и помогает от жары.

Обычно холодник готовят на квасе или кефире. Однако мы советуем заменить их на айран.

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Окрошка на айране

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 – 4 средние картофелины;
– 8 – 10 яиц;
– 300 граммов колбасы;
– 3 – 4 свежих огурца;
– 250 граммов редиса;
– зеленый лук и горошек по вкусу;
– пучок укропа;
– 1 литр айрана;
– 1,5 литра минеральной воды;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите видео, как готовить окрошку

Приготовление:

  1. Отваренный картофель нарежьте кубиком.
  2. Отварите яйца вкрутую. Белок нарежьте кубиком, а желток перетрите отдельно.
  3. Нарежьте кубиками вареную колбаску, огурцы и редис.
  4. Далее измельчите зелень.
  5. Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте соль, перец по вкусу.
  6. Затем заправьте все горчицей, лимонным соком, айраном и минеральной водой. Хорошо перемешайте и подавайте.
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Автор: Ольга Котів