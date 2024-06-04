Время летних супов наступило: приготовьте идеальную окрошку на айране

Окрошку или холодник часто готовят летом. И неудивительно, ведь это блюдо насыщает и помогает от жары.

Обычно холодник готовят на квасе или кефире. Однако мы советуем заменить их на айран.

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Окрошка на айране

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

– 3 – 4 средние картофелины;– 8 – 10 яиц;– 300 граммов колбасы;– 3 – 4 свежих огурца;– 250 граммов редиса;– зеленый лук и горошек по вкусу;– пучок укропа;– 1 литр айрана;– 1,5 литра минеральной воды;– 2 столовые ложки горчицы;– 1 столовая ложка лимонного сока;– соль, перец по вкусу.

Смотрите видео, как готовить окрошку

Приготовление:

Отваренный картофель нарежьте кубиком. Отварите яйца вкрутую. Белок нарежьте кубиком, а желток перетрите отдельно. Нарежьте кубиками вареную колбаску, огурцы и редис. Далее измельчите зелень. Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте соль, перец по вкусу. Затем заправьте все горчицей, лимонным соком, айраном и минеральной водой. Хорошо перемешайте и подавайте.