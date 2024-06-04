Время летних супов наступило: приготовьте идеальную окрошку на айране
4 июня 2024, 18:58Читати новину українською
Источник:pava_vb
Окрошку или холодник часто готовят летом. И неудивительно, ведь это блюдо насыщает и помогает от жары.
Обычно холодник готовят на квасе или кефире. Однако мы советуем заменить их на айран.
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Окрошка на айране
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 3 – 4 средние картофелины;
– 8 – 10 яиц;
– 300 граммов колбасы;
– 3 – 4 свежих огурца;
– 250 граммов редиса;
– зеленый лук и горошек по вкусу;
– пучок укропа;
– 1 литр айрана;
– 1,5 литра минеральной воды;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– соль, перец по вкусу.
Смотрите видео, как готовить окрошку
Приготовление:
- Отваренный картофель нарежьте кубиком.
- Отварите яйца вкрутую. Белок нарежьте кубиком, а желток перетрите отдельно.
- Нарежьте кубиками вареную колбаску, огурцы и редис.
- Далее измельчите зелень.
- Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте соль, перец по вкусу.
- Затем заправьте все горчицей, лимонным соком, айраном и минеральной водой. Хорошо перемешайте и подавайте.