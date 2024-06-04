Зазвичай холодник готують на квасі чи кефірі. Проте ми радимо замінити їх на айран.

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Окрошка на айрані

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться відео. як готувати окрошку

Приготування:

  1. Відварену картоплю наріжте кубиком.
  2. Відваріть яйця на круто. Білок наріжте кубиком, а жовток перетріть окремо.
  3. Наріжте кубиками варену ковбаску. огірки та редиску.
  4. Далі подрібніть зелень.
  5. Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте сіль, перець до смаку.
  6. Потім заправте все гірчицею, лимонним соком, айраном та мінеральною водою. Добре перемішайте та подавайте.