Зазвичай холодник готують на квасі чи кефірі. Проте ми радимо замінити їх на айран.
Варто спробувати Смачний обід за лічені хвилини: елементарний рецепт кабачкового крем-супу
Окрошка на айрані
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Дивіться відео. як готувати окрошку
Приготування:
- Відварену картоплю наріжте кубиком.
- Відваріть яйця на круто. Білок наріжте кубиком, а жовток перетріть окремо.
- Наріжте кубиками варену ковбаску. огірки та редиску.
- Далі подрібніть зелень.
- Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте сіль, перець до смаку.
- Потім заправте все гірчицею, лимонним соком, айраном та мінеральною водою. Добре перемішайте та подавайте.