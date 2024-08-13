Лучший рецепт любимого блюда: готовим фантастическую окрошку
13 августа 2024, 19:54Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Окрошка прекрасно освежает в жару. Попробуйте приготовить ее по этому рецепту.
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Окрошка – пошаговый рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 8
– 400 граммов филе бедра;
– 3 – 4 картофелины;
– 5 яиц;
– 1 – 2 огурца;
– 100 граммов сметаны;
– 100 граммов майонеза;
– укроп по вкусу;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
– 3 литра воды;
– 1 столовая ложка соли;
– горчица, лимонный сок по вкусу.
Приготовление:
- Картофель, яйца и мясо отварите до готовности.
- Мясо нарвите на маленькие кусочки или нарежьте. Картофель, огурцы и яйца тоже мелко нарежьте на кубики.
- Измельчите зелень и соедините все ингредиенты в одной кастрюле.
- Добавьте сметану, майонез и воду.
- Посолите и добавьте лимонную кислоту по вкусу.
- Хорошо перемешайте и охладите. Подавайте с горчицей и лимонный соком.