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Окрошка – покроковий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Картоплю, яйця і м'ясо відваріть до готовності.
- М'ясо нарвіть на маленькі шматочки або наріжте. Картоплю, огірки і яйця теж дрібно наріжте на кубики.
- Подрібніть зелень та з'єднайте всі інгредієнти в одній каструлі.
- Додайте сметану, майонез і воду.
- Посоліть та додайте лимонну кислоту до смаку.
- Добре перемішайте та охолодіть. Подавайте з гірчицею і лимонний соком.