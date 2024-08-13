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Окрошка – покроковий рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Картоплю, яйця і м'ясо відваріть до готовності.
  2. М'ясо нарвіть на маленькі шматочки або наріжте. Картоплю, огірки і яйця теж дрібно наріжте на кубики.
  3. Подрібніть зелень та з'єднайте всі інгредієнти в одній каструлі.
  4. Додайте сметану, майонез і воду.
  5. Посоліть та додайте лимонну кислоту до смаку.
  6. Добре перемішайте та охолодіть. Подавайте з гірчицею і лимонний соком.