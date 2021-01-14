Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась оригінальним рецептом оладок із гарбуза. Як їх готувати – читайте у матеріалі Smachno News.

Тетяна Литвинова опублікувала рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Смачні та корисні оладки легко готуються і сподобаються дітям та дорослим.

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Оладки з гарбуза

Інгредієнти:

– 750 грамів гарбуза;

– 2 яйця;

– 2 ст. л борошна;

– 1 апельсин (цедра);

– 100 грамів сушеної журавлини;

– сіль;

– оливкова олія.

Помийте та почистіть гарбуз від шкірки, наріжте кубиками, подрібніть у блендері. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. В окремій мисці з'єднайте гарбуз, яйця, сіль, ванільний цукор, апельсинову цедру, борошно, клюкву та перемішайте до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, змастіть оливковою олією, сформуйте млинці, викладіть на деко, відправте запікатись на 15-20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Подавайте з йогуртом або джемом. Смачного!

Оладки з гарбуза – рецепт від Тані Литвинової у відео: