Смачні оладки з гарбуза: простий рецепт від Тані Литвинової
Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась оригінальним рецептом оладок із гарбуза. Як їх готувати – читайте у матеріалі Smachno News.
Тетяна Литвинова опублікувала рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Смачні та корисні оладки легко готуються і сподобаються дітям та дорослим.
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Оладки з гарбуза
- Помийте та почистіть гарбуз від шкірки, наріжте кубиками, подрібніть у блендері.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. В окремій мисці з'єднайте гарбуз, яйця, сіль, ванільний цукор, апельсинову цедру, борошно, клюкву та перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, змастіть оливковою олією, сформуйте млинці, викладіть на деко, відправте запікатись на 15-20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Подавайте з йогуртом або джемом. Смачного!
Оладки з гарбуза – рецепт від Тані Литвинової у відео:
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