Вы готовили их неправильно: проверенный рецепт самых пышных оладий на кефире

6 марта 2024, 15:20
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Источник:

УНИАН

Пожалуй, оладьи любит абсолютно каждый украинец. Это вкусное и воздушное блюдо знакомо всем еще с детства.

Подавайте оладьи горячими со сметаной. Также они будут вкусны с медом, сгущенным молоком или любимым вареньем.

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Оладьи на кефире

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 240 граммов муки;
– 250 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– соль по вкусу;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Смешайте яйцо с сахаром и солью. Немного подогрейте кефир.
  2. Теплый кефир постепенно влейте в яичную смесь, постоянно помешивая. Просейте муку в отдельную миску.
  3. В жидкую смесь небольшими порциями введите муку, вымешивая венчиком в одном направлении.
  4. Замесите густое, однородное тесто. Далее поверх просейте соду. Тщательно, но быстро вмешайте ее в тесто. Дать тесту постоять 10 – 15 минут, чтобы начали появляться пузырьки.
  5. На хорошо прогретую сковороду влейте масло и прогрейте его. Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковородку. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до румяности.
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Автор: Ольга Котів