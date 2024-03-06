Вы готовили их неправильно: проверенный рецепт самых пышных оладий на кефире
6 марта 2024, 15:20Читати новину українською
Источник:УНИАН
Пожалуй, оладьи любит абсолютно каждый украинец. Это вкусное и воздушное блюдо знакомо всем еще с детства.
Подавайте оладьи горячими со сметаной. Также они будут вкусны с медом, сгущенным молоком или любимым вареньем.
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Оладьи на кефире
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 240 граммов муки;
– 250 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– соль по вкусу;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Смешайте яйцо с сахаром и солью. Немного подогрейте кефир.
- Теплый кефир постепенно влейте в яичную смесь, постоянно помешивая. Просейте муку в отдельную миску.
- В жидкую смесь небольшими порциями введите муку, вымешивая венчиком в одном направлении.
- Замесите густое, однородное тесто. Далее поверх просейте соду. Тщательно, но быстро вмешайте ее в тесто. Дать тесту постоять 10 – 15 минут, чтобы начали появляться пузырьки.
- На хорошо прогретую сковороду влейте масло и прогрейте его. Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковородку. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до румяности.